Эти мужчины могут аннулировать повестки. На каких основаниях

Повестки будут недействительными, если у военнообязанного украинца есть отсрочка или бронь

Повестки в Украине выдают военнообязанным, но бывают ситуации, когда их можно аннулировать. Это возможно сделать только тем, кто имеет основания для отсрочки от мобилизации или бронь.

Бывают ситуации, когда мужчинам с отсрочкой или броней выписывают повестку. Ее нельзя игнорировать, как пишет "NV".

Таким военнообязанным нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а затем предоставить военным документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

При таких условиях, если они законны, повестку аннулируют. Однако если оснований для отсрочки или брони нет, мужчине грозит наказание. Кроме того, обжаловать повестку нельзя, но можно последствия из-за ее вручения.

Однако не забывайте, что иногда бронь или отсрочка не освобождают от повестки. Есть случаи, когда нужно явиться в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Резерв+" появятся две новые отсрочки уже в начале мая. Для кого они предусмотрены, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.