Москвич с сообщником восемь лет воровал зерно волынян, обогащаясь на миллионы. Что сказал Верховный суд

Владислава Коваль
Дело воровства зерна на Луцком хлебкомбинате Новость обновлена 17 сентября 2025, 21:15
Дело воровства зерна на Луцком хлебкомбинате. Фото Коллаж "Телеграф"

Бывший директор хлебкомбината также получал подозрение

Верховный Суд оставил в силе приговоры бывшему директору государственного предприятия "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" Степану Москвичу и эксначальнику элеватора Леониду Тимофеюку. Их признали виновными в растрате 26 тысяч тонн зерна ОАО "Аграрный фонд" стоимостью 56 млн. грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Телеграф" узнал историю этого дела и информацию о его фигурантах.

Ранее антикоррупционный суд назначил Москвичу 10 лет лишения свободы с конфискацией более 50 объектов недвижимости, корпоративных прав шести компаний и автомобиля BMW X5.

Тимофиюк получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией части имущества. Апелляция оставила приговор без изменений, а кассационные жалобы защиты были отклонены.

"Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность решений судов", – говорится в постановлении.

Вызывающее ограбление по-волынски

История махинаций на Луцком комбинате хлебопродуктов №2 началась еще в 2013 году. Тогда государственный "Аграрный фонд" передал на хранение более 26 тысяч тонн зерна.

Уже в 2016 году руководитель предприятия Степан Москвич вместе с начальником элеватора Леонидом Тимофеюком без всякого согласования с собственником начали отгружать зерно частным компаниям. Никаких оплат за эти поставки не поступало, а ущерб государства достиг 56 миллионов гривен.

В 2017 году дело было выведено на публичный уровень: в декабре Москвича задержали, ему объявили подозрение, а суд наложил арест на корпоративные права и имущество.

Тогдашний руководитель был заключен под стражу, но с возможностью внесения залога в 2,6 миллиона гривен. Впоследствии ему сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Расследование неоднократно сопровождалось скандалами. В 2018 году стало известно, что сотрудники СБУ на Волыни уничтожили материалы негласных следственных действий против фигурантов, которые могли иметь доказательство в деле. Несмотря на обращения, проверок не провели, а виновных в уничтожении улик так и не наказали.

Только в марте 2023 г. Высший антикоррупционный суд поставил точку на этапе первой инстанции, апелляция оставила приговор действующим, а в сентябре 2025 г. окончательное решение подтвердил и Верховный Суд.

Боратынский магнат: что известно об одном из фигурантов

Степан Москвич – известный волынский бизнесмен, которому в этом году уже исполнится 74 года, и которого на родине нередко называют "боратинским магнатом". Его строительная компания "Стырь-Агробуд" в свое время регулярно выигрывала миллионные тендеры на строительство и реконструкцию школ, административных зданий и лесных дорог. Фирма работала также в Луцке – участвовала в расчистке Центрального парка имени Леси Украинки и благоустройства реки Сапалаевка.

Кроме стройки, Москвич активно развивал аграрный бизнес. Ему принадлежат предприятия "Луцкагрострой", "Агротехсервис", НДСП "Боратин" и "Промтехсервис ЛТД". Его компании арендовали тысячи гектаров земли в Луцком районе, где использовали авиацию для обработки полей. В 2009 году Москвич получил звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Украины".

С именем бизнесмена связывают и конный ипподром в Центральном парке Луцка. Кроме того, он возглавлял ЗАО "Украмак" — единственное в Украине предприятие, имевшее лицензию на выращивание снотворного мака.

Впрочем, именно с государственным "Луцким комбинатом хлебопродуктов №2", который возглавил Москвич в 2010-х, возник крупнейший скандал, который сейчас привел к реальному тюремному сроку.

Работает в убыток: что с заводом сейчас

Это дело – не первое упоминание предприятия в судебных записях. В 1997-2010 годах Луцкий комбинат хлебопродуктов №2 возглавлял Михаил Гнасюк. Вместе с его заместителем Ольгой Цисарь и руководителем киевского предприятия Андреем Косовым они оказались на скамье подсудимых после проверки, обнаружившей исчезновение сотен тысяч тонн зерна, переданного им на хранение ПАО "Аграрный фонд".

Схему прикрывали фиктивными договорами с предприятием "Конкорд плюс" о якобы приеме зерна на хранение. В конце концов дело завершилось без реальных последствий для большинства фигурантов: Гнасюка и его заместительницу освободили от уголовной ответственности по истечении сроков давности, а руководитель "Конкорд плюс" находится во Франции.

В настоящее время финансовые результаты Луцкого комбината хлебопродуктов №2 свидетельствуют о глубоких проблемах. Предприятие уже несколько лет работает в убыток, а его долги в десятки раз больше всех имеющихся активов.

В 2024 году комбинат заработал 570 тысяч гривен дохода, но при этом получил почти 1,8 миллиона гривен убытков. Активы составили 10 миллионов, в то время как долги превысили 536 миллионов. Ситуация не нова: в 2023 году ущерб был более 5,5 миллиона, а в 2022-м — почти полмиллиарда гривен.

По итогам первых двух кварталов 2025 года состояние предприятия еще хуже: активы снизились до 9,9 миллиона, долги выросли до 537 миллионов. Это значит, что комбинат практически полностью зависит от кредиторов и работает "в минус".

Количество работников тоже резко сократилось: если в 2021 году на комбинате работало 15 человек, то теперь осталось всего 7.

