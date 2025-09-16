Эти ошибки "убивают" картошку. Как не потерять урожай во время хранения

Укр

Есть несколько важных нюансов, которые следует знать

В начале осени украинцы активно готовятся к зиме и запасают овощи, в том числе и картошку. Ее в больших количествах хранят не только в частных домах, но и в некоторых квартирах. Однако довольно часто люди допускают несколько грубых ошибок, значительно урезающих срок хранения картофеля.

"Телеграф" расскажет, как правильно хранить картошку и чего нельзя делать, чтобы она радовала еще до весны. Заметим, что хранить в кладовле или погребе следует сухой без большого количества земли картофель.

Ошибки хранения картофеля

  • Не сортировать клубень. Перед тем как поместить картофель на длительное хранение в темное, прохладное место его обязательно надо отсортировать. То есть разделить на маленький, большой и средний корнеплод. Желательно даже разделить по отдельности сорта. Благодаря этому картофель будет равномерно охлаждаться и не портиться. К слову, обязательно отдельно кладите испорченный, порезанный или подранный клубень.
  • Освещенное и теплое помещение. Чтобы картофель хранился как можно дольше, его следует поместить в теплое и прохладное место. Там средняя температура не должна достигать выше +6 градусов, а влажность до 90%. Также это место должно хорошо проветриваться и не накапливать влагу.
  • Сбор на зиму ранних сортов картофеля. Ранняя картошка, такая как сорокадневка, довольно плохо сохраняется длительное время, поэтому ее лучше употреблять сразу и не откладывать на зимовку в погреб.
  • Соседство с овощами и фруктами. Картофель довольно плохо хранится с набирающими и отдающими влагу фруктами, в частности яблоками. Его лучше класть рядом со свеклой, которая наоборот впитывает в себя лишнюю влагу. К тому же клубень следует хранить отдельно от других овощей.
  • Редкая проверка состояния картофеля. Картошку в погребе или кладовке следует перебирать раз в два месяца, чтобы вовремя удалять подгнивший клубень, ростки и т.д.
Обратите внимание, что правильное хранение картофеля позволяет получать хорошие корнеплоды всю зиму и весну. Это особенно актуально для картофеля, выращенного в домашних условиях, который необходимо тщательно очистить от земли и просушить перед отправкой на длительное хранение.

