Рост фруктов в разы неизбежен. Экономист предупредил, когда яблоки будут по 100 грн и даже больше

Экономист объяснил, почему популярные фрукты неизбежно подорожают в разы

В Украине уже созрел урожай первых яблок. Цена на них пока приятная, но совсем скоро она начнет расти.

Об этом "Телеграфу" сообщил украинский экономист, публицист и эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко. По его словам, скоро этот популярный фрукт вырастет в цене, и на это есть важная причина.

"Все заметили, цены сейчас на фрукты и овощи украинские снизились. И аграрии очень жалуются, что очень дешевый картофель, помидоры и тому подобное", — отметил эксперт.

Охрименко объяснил, что сейчас на рынке есть украинское яблоко хорошего качества, урожай его неплохой, поэтому потребители могут покупать и употреблять этот фрукт по доступным ценам. Однако сохранить урожай на зиму по таким же ценам почти невозможно.

"У нас фрукты овощи могут хранить качественно только некоторые компании. С яблоками аналогичная ситуация. Главная проблема — недостаточное количество фруктохранилищ в Украине", — пояснил экономист.

Фруктохранилищ очень мало. Поэтому сейчас цена хорошая, но похолодает — цена вырастет, предупредил Охрименко.

К слову, зимой 2024 яблоки на украинских рынках стоили от 70 до 100 гривен за килограмм. Поэтому можно спрогнозировать, что уже в следующую зиму стоимость яблок, учитывая проблему с хранением и инфляцию, могут быть еще выше, чем в прошлом.

