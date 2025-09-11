Конец эпохи? Украинцы массово отказываются от закруток, в чем причина

Почему украинцы начали делать меньше закруток и что об этом свидетельствует, подробно объяснил экономист

Украинцы потеряли интерес к домашнему консервированию. С каждым годом все меньше семей занимается заготовками на зиму.

Об этом "Телеграфу" сообщил украинский экономист, публицист и эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко. По его словам, об этом ярко свидетельствует полный провал с продажей сахара.

"В этом году у нас провал с продажей сахара, и это показывает, что гораздо меньше людей занимается консервацией", — отметил экономист. Как следствие, украинцы стали меньше покупать фрукты и овощи для заготовок и создается их избыток на рынке.

"Однако у нас есть проблема — у нас и фрукты овощи хранить качественно могут только некоторые компании", — констатирует Охрименко. При этом урожай в этом году оказался достаточно богатым.

"У нас отличный урожай огурцов, помидоров, баклажанов и огурцов, однако их хранить очень сложно, поэтому большая часть овощей исчезает", — добавил экономист.

Традиционно домашние заготовки являлись важным каналом сбыта для местных производителей овощей и фруктов, однако теперь украинцы часто покупают готовую консервацию. Поэтому местным аграриям придется искать новые рынки сбыта.

