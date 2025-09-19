К этой иконе ездят за исцелением 145 лет: как она называется и где ее можно увидеть (фото, карта)

Рассказываем об истории святыни, сравниваемой с работами Леонардо да Винчи, и о том, почему к ней до сих пор ездят за исцелением.

На Полтавщине хранится одна из самых почитаемых святынь региона — икона Богородицы Козельщинской. Она известна не только паломникам, но и всем, кто ищет духовное успокоение и исцеление.

Эта уникальная святыня имеет многовековую историю, связанную с козацким родом Козельских и многочисленными свидетельствами о ее чудотворных свойствах. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

Художественная уникальность святыни

Икона изображает Деву Марию в синем хитоне с пурпурным мафорием, украшенным звездами, покрывающими голову и плечи. На ее коленях лежит Дитя Иисус, который держит в руке крест, тогда как левая рука Богородицы нежно поддерживает детскую руку. Над головами фигур сияют нимбы, образующие лучи света.

Особенностью иконы является изображение Младенца с несколько вывернутой ножкой – деталь, которая не только придает ей уникальность, но и несет глубокий символический смысл. Создание иконы приписывают итальянским мастерам эпохи Возрождения, а ближайшим аналогом считается работа Леонардо да Винчи "Мадонна с веретеном".

Икона Богородицы Козельщинской

Исторический путь святыни

История иконы уходит во времена козацкой семьи Козельских, которые, по преданию, хранили ее как семейную реликвию. Судьба святыни кардинально изменилась в 1863 году, когда последний представитель рода передал ценную икону графине Софии Михайловне Капнист.

Настоящую славу икона снискала в 1880 году благодаря чрезвычайному событию. Дочь графини Мария, страдавшая параличом ног, исцелилась после пылкой молитвы перед святыней. Это событие стало началом веры в целительную силу Козельщинской Богородицы и стало поводом для многочисленных паломничеств.

Икона Богородицы Козельщинской (вариант изображения)

Признание и наследие иконы

С тех пор паломники начали приезжать в Козельщину, чтобы поклониться иконе и просить исцеления от хромоты и других недугов. В 1882 году в благодарность за выздоровление дочери граф Владимир Капнист построил в городке храм в честь Пресвятой Богородицы.

После прихода советской власти и закрытия храма святыню пришлось прятать. Икона "путешествовала" по разным храмам Полтавщины, а впоследствии хранилась в частной киевской квартире. Лишь с 1993 года она снова вернулась на свое историческое место — в Козельщанский Рождество-Богородичный женский монастырь.

Народные верования и традиции

Кроме молитв об исцелении существует древнее народное поверье, что Богородица Козельщинская помогает молодым женщинам в поисках семейного счастья. Согласно традиции, чтобы получить такую помощь, нужно во время молитвы чистить ризу на иконе. День особого чествования святыни приходится на 6 марта, а в высокие годы — на 5 марта.

Собор Рождества Богородицы (Козельщина)

Сегодня почитаемую икону можно увидеть в восстановленном монастыре в Козельщине — месте, издавна привлекающем паломников и туристов духовного толка. Здесь каждый может прикоснуться к живой истории, почувствовать силу многовековой веры и стать частью непрерывной традиции почитания одной из самых знаменитых святынь Полтавщины.

