Вы удивитесь: что общего у этого киевского храма с итальянскими соборами и почему его строили 44 года

Собор чудом пережил советскую эпоху и сегодня продолжает восхищать паломников и туристов со всего мира

Владимирский собор в Киеве — один из самых значимых православных храмов Украины и выдающийся памятник неовизантийской архитектуры. Он посвящён святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси.

Собор расположен недалеко от станции метро "Университет" на бульваре Тараса Шевченко, 20. Сегодня это главный храм Украинской православной церкви Киевского патриархата.

От идеи к воплощению: сложный путь строительства

История создания Владимирского собора началась в 1852 году с инициативы митрополита Киевского и Галицкого Филарета Амфитеатрова. Обратившись к императору Николаю I, он предложил возвести в древней столице Руси храм в честь князя Владимира. Проект должен был финансироваться исключительно за счет благотворительных пожертвований, и к 1859 году удалось собрать около 100 тысяч рублей. Киево-Печерская лавра внесла свой вклад, предоставив миллион кирпичей для строительства.

Первоначальный проект архитектора Ивана Штрома предусматривал грандиозный храм в неовизантийском стиле с крестовым планом и тринадцатью куполами. Однако финансовые ограничения заставили пересмотреть замысел: количество куполов сократили до семи, а размеры храма уменьшили.

15 июля 1862 года, в день памяти князя Владимира, митрополит Арсений торжественно заложил первый камень будущего собора. Но строительство оказалось непростым. Уже в 1864 году в стенах и арках появились трещины, что привело к десятилетней приостановке работ. Только в 1875 году, по личному распоряжению императора Александра II, строительство возобновилось.

Архитектор Владимир Николаев существенно переработал проект, создав боковые нефы и детально продумав внутреннее устройство храма. Строительство завершилось в 1882 году, а торжественное освящение состоялось 20 августа 1896 года в присутствии императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Архитектурное великолепие и художественные сокровища

Владимирский собор представляет собой яркий образец стиля, характерного для храмов эпохи князя Владимира и Ярослава Мудрого. Внутреннее пространство разделено на три нефа с апсидами, соответствующими ширине внутренних нефов. Следуя византийской традиции, в среднем нефе расположен главный престол, в правом — жертвенник, в левом — ризница. На хорах находятся два алтаря — Ольгинский и Борисоглебский.

Внутреннее художественное оформление собора поражает своим великолепием. Первоначальный проект убранства создал архитектор Владимир Николаев, но позднее работы были доверены выдающемуся художнику и археологу Адриану Прахову. Под его руководством команда мастеров создала уникальные детали интерьера, включая массивные бронзовые двери с изображениями княгини Ольги и князя Владимира.

Центральный иконостас выполнен из разноцветного мрамора, который специально доставляли из Италии, Франции, Бельгии и Испании. Мозаики создавались венецианскими мастерами, а серебряную церковную утварь поставляла знаменитая ювелирная фирма Хлебникова. Такое сочетание лучших европейских традиций и православной символики создало поистине уникальный художественный ансамбль.

Уникальное наследие и современное значение

Владимирский собор обладает особым статусом в истории Киева. Это один из немногих храмов "нового строения" украинской столицы, о которой "Телеграф" рассказывал ранее. Храм чудом избежал разрушения в советское время. В строительстве и оформлении собора принимали участие ведущие художники и архитекторы того времени, что делает его настоящей сокровищницей религиозного искусства XIX века.

Современники называли собор "первым вдохновенным произведением киевского религиозного искусства". Сегодня он продолжает служить важным духовным центром и символом православия в Украине, привлекая тысячи паломников и туристов.

Живая история в центре Киева

Владимирский собор — это не просто архитектурный памятник, а живая история, воплощенная в камне, мозаике и бронзе. Каждый элемент его убранства рассказывает о времени, когда создавался этот храм, о мастерах, вложивших в него свой талант, и о вере, которая вдохновляла их на создание этого шедевра.

Посещение Владимирского собора — это уникальная возможность прикоснуться к истории Киевской Руси, почувствовать величие православной традиции и насладиться произведениями искусства, созданными мастерами XIX века. Здесь, в самом центре современного Киева, продолжает биться сердце древней духовной культуры, напоминая о том, что некоторые ценности остаются неизменными на протяжении веков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый древний храм времен Руси – не Софийский собор. Он стал первым каменным собором Черниговской земли и уникальным образцом сочетания византийского крестово-купольного стиля с элементами романской базилики.