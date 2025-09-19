До цієї ікони їздять за зціленням 145 років: як вона називається і де її можна побачити (фото, карта)

Розповідаємо про історію святині, яку порівнюють з роботами Леонардо да Вінчі, та про те, чому до неї досі їздять за зціленням

На Полтавщині зберігається одна з найшанованіших святинь регіону — ікона Богородиці Козельщинської. Вона відома не лише паломникам, але й усім, хто шукає духовного заспокоєння та зцілення.

Ця унікальна святиня має багатовікову історію, пов'язану з козацьким родом Козельських і численними свідченнями про її чудотворні властивості. "Телеграф" розповість про неї детальніше.

Мистецька унікальність святині

Ікона зображає Діву Марію в синьому хітоні з пурпурним мафорієм, прикрашеним зірками, що покриває голову та плечі. На її колінах напівлежить Немовля Ісус, який тримає у руці хрест, тоді як ліва рука Богородиці ніжно підтримує дитячу руку. Над головами фігур сяють німби, що утворюють промені світла.

Особливістю ікони є зображення Немовляти з дещо вивернутою ніжкою — деталь, яка не лише додає їй унікальності, але й несе глибокий символічний зміст. Створення ікони приписують італійським майстрам епохи Відродження, а найближчим аналогом вважається робота Леонардо да Вінчі "Мадонна з веретеном".

Ікона Богородиці Козельщинської

Історичний шлях святині

Історія ікони сягає часів козацької родини Козельських, які, за переказами, берегли її як сімейну реліквію. Доля святині кардинально змінилася у 1863 році, коли останній представник роду передав цінну ікону графині Софії Михайлівні Капніст.

Справжню славу ікона здобула у 1880 році завдяки надзвичайній події. Донька графині Марія, яка страждала на параліч ніг, зцілилася після палкої молитви перед святинею. Ця подія стала початком віри у цілющу силу Козельщинської Богородиці та поклала основу для численних паломництв.

Ікона Богородиці Козельщинської (варіант зображення)

Визнання та спадщина ікони

Відтоді паломники почали приїздити до Козельщини, щоб вклонитися іконі та просити зцілення від кульгавості й інших недуг. У 1882 році на знак подяки за одужання дочки граф Володимир Капніст збудував у містечку храм на честь Пресвятої Богородиці.

Після приходу радянської влади та закриття храму святиню довелося ховати. Ікона "мандрувала" різними храмами Полтавщини, а згодом зберігалася у приватній київській квартирі. Лише з 1993 року вона знову повернулася на своє історичне місце — до Козельщанського Різдвяно-Богородицького жіночого монастиря.

Народні вірування та традиції

Окрім молитов про зцілення, існує давнє народне повір'я, що Богородиця Козельщинська допомагає молодим жінкам у пошуках сімейного щастя. Згідно з традицією, щоб отримати таку допомогу, потрібно під час молитви чистити ризу на іконі. День особливого ушанування святині припадає на 6 березня, а у високосні роки — на 5 березня.

Собор Різдва Богородиці (Козельщина)

Сьогодні шановану ікону можна побачити у відновленому монастирі в Козельщині — місці, що здавна приваблює паломників і туристів духовного спрямування. Тут кожен може торкнутися живої історії, відчути силу багатовікової віри та стати частиною неперервної традиції шанування однієї з найславетніших святинь Полтавщини.

