До цієї ікони їздять за зціленням 145 років: як вона називається і де її можна побачити (фото, карта)
Розповідаємо про історію святині, яку порівнюють з роботами Леонардо да Вінчі, та про те, чому до неї досі їздять за зціленням
На Полтавщині зберігається одна з найшанованіших святинь регіону — ікона Богородиці Козельщинської. Вона відома не лише паломникам, але й усім, хто шукає духовного заспокоєння та зцілення.
Ця унікальна святиня має багатовікову історію, пов'язану з козацьким родом Козельських і численними свідченнями про її чудотворні властивості. "Телеграф" розповість про неї детальніше.
Мистецька унікальність святині
Ікона зображає Діву Марію в синьому хітоні з пурпурним мафорієм, прикрашеним зірками, що покриває голову та плечі. На її колінах напівлежить Немовля Ісус, який тримає у руці хрест, тоді як ліва рука Богородиці ніжно підтримує дитячу руку. Над головами фігур сяють німби, що утворюють промені світла.
Особливістю ікони є зображення Немовляти з дещо вивернутою ніжкою — деталь, яка не лише додає їй унікальності, але й несе глибокий символічний зміст. Створення ікони приписують італійським майстрам епохи Відродження, а найближчим аналогом вважається робота Леонардо да Вінчі "Мадонна з веретеном".
Історичний шлях святині
Історія ікони сягає часів козацької родини Козельських, які, за переказами, берегли її як сімейну реліквію. Доля святині кардинально змінилася у 1863 році, коли останній представник роду передав цінну ікону графині Софії Михайлівні Капніст.
Справжню славу ікона здобула у 1880 році завдяки надзвичайній події. Донька графині Марія, яка страждала на параліч ніг, зцілилася після палкої молитви перед святинею. Ця подія стала початком віри у цілющу силу Козельщинської Богородиці та поклала основу для численних паломництв.
Визнання та спадщина ікони
Відтоді паломники почали приїздити до Козельщини, щоб вклонитися іконі та просити зцілення від кульгавості й інших недуг. У 1882 році на знак подяки за одужання дочки граф Володимир Капніст збудував у містечку храм на честь Пресвятої Богородиці.
Після приходу радянської влади та закриття храму святиню довелося ховати. Ікона "мандрувала" різними храмами Полтавщини, а згодом зберігалася у приватній київській квартирі. Лише з 1993 року вона знову повернулася на своє історичне місце — до Козельщанського Різдвяно-Богородицького жіночого монастиря.
Народні вірування та традиції
Окрім молитов про зцілення, існує давнє народне повір'я, що Богородиця Козельщинська допомагає молодим жінкам у пошуках сімейного щастя. Згідно з традицією, щоб отримати таку допомогу, потрібно під час молитви чистити ризу на іконі. День особливого ушанування святині припадає на 6 березня, а у високосні роки — на 5 березня.
Сьогодні шановану ікону можна побачити у відновленому монастирі в Козельщині — місці, що здавна приваблює паломників і туристів духовного спрямування. Тут кожен може торкнутися живої історії, відчути силу багатовікової віри та стати частиною неперервної традиції шанування однієї з найславетніших святинь Полтавщини.
