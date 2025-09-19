Лето еще не все сказало? В Киеве прогнозируют резкое потепление до +27 градусов

В течение 19-21 сентября в Киеве будет облачность, но температура воздуха резко прогреется до +27 градусов

Холодная и дождливая погода наконец-то покинула Киев. Синоптики прогнозируют, что в конце этой недели, 19-21 сентября, облака все еще будут плавать на небе, а дневная температура будет только расти.

По данным Sinoptik и Meteofor, показатели на термометрах днем вырастут с +21 до 27 градусов. Теплее всего будет в воскресенье, 21 сентября.

В пятницу-воскресенье, 19-21 сентября, ожидается переменная облачность, как прогнозируют в Sinoptik. Солнце будет прогревать землю преимущественно утром-днем, иногда вечером. В то же время дневная температура в эти дни достигнет с 21 до 27 теплых градусов, а ночью — с +11 до +15 градусов. Сила ветров не превысит слабых 3 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

В Meteofor также говорят, что в конце недели предполагается только облачность. Хотя в воскресенье, 21 сентября, будет солнечная погода.

Между тем показатели на термометрах в дневное время поднимутся с 21 до 27 теплых градусов, а в ночное время — с +11 до +15 градусов. Самые сильные ветры ожидаются в пятницу — свежие 8 м/с.

Когда будет наиболее облачно

