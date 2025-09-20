Никаких обращений "Віталіє" и отчеств "Віталієвич": как правильно говорить и писать на украинском

В Украине проживает более 400 тысяч человек с таким именем

Не так давно в Украине изменились правила правописания, согласно которым изменились и правила склонения некоторых популярных имен. Например, далеко не все знают, как в украинском языке правильно склонять мужское имя "Віталій" — Віталіє или Віталію.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как на самом деле нужно говорить, чтобы это звучало верно. По его словам, есть только один правильный вариант.

"Мужские имена на "а" — "Микола", "Микита" и подобные, имеют в звательном падеже окончание "о". То есть, говорим — "Миколо", "Микито" тощо. Но имена на твердую согласную, например: "Іван", "Петро" и другие — в звательном падеже имеют окончание "е". Говорим — "Іване", "Петре", — объяснил Авраменко.

Учитель подчеркнул, что в случае с именем Виталий работает уже другое правило. То есть, если мужское имя заканчивается на "й", то в звательном падеже следует использовать окончание "ю". Например, "Сергію, Віталію!". Отчество правильно писать — "Віталійович", "Сергійович".

Авраменко также шутя подметил, что обращение "Віталіє" — это форма обращения к девушкам. Поэтому стоит запомнить небольшие правила, приведенные выше, чтобы больше не совершать подобных ошибок.

К слову, по данным портала "Рідні", в Украине сейчас проживает более чем 424 тысячи мужчин с именем Виталий.

