Как в украинских тюрьмах и СИЗО наводят порядок и кто пытается дискредитировать их руководство

Несмотря на попытки администрации СИЗО и тюрем улучшить условия пребывания в заведениях, на них оказывается давление с целью дискредитации.

В последний год в украинских тюрьмах и следственных изоляторах происходят изменения, которые должны сделать систему более безопасной и прозрачной. Главная цель – навести порядок внутри учреждений и не допустить влияния извне.

"Телеграф" узнал детали происходящих в пенитенциарной системе реформ и выяснил, как администрации заведений удается держать баланс между строгим контролем и соблюдением прав лиц, содержащихся под стражей.

Не проходной двор: как усиливается безопасность тюрем и СИЗО

По официальным данным, администрации ужесточили контроль, чтобы останавливать попадание наркотиков, мобильных телефонов и других запрещенных вещей. Для этого устанавливают современные системы видеонаблюдения и просматривают правила доступа на территорию.

Полиэтиленовые зип-пакеты с веществом растительного происхождения, обнаруженным сотрудниками Киевского СИЗО во время осмотра вещей

На Facebook страницах украинских следственных изоляторов регулярно появляются фото с примерами того, как в посылках для задержанных пытаются пронести запрещенные вещи. Чаще всего речь идет о веществах, похожих на наркотические, разнообразные таблетки или другие опасные предметы. Их хоронят буквально повсюду – в продуктах питания, одежде, сигаретах.

В ходе таких обнаружений работники изолятора вызывают следственно-оперативную группу. Все подозрительные предметы изымают, фиксируют и передают на экспертизу, а дальше уже начинается уголовное производство.

Неизвестное вещество растительного происхождения в выпечке, обнаруженное в Киевском СИЗО

В ведомстве объясняют, что речь идет не только о технических мероприятиях, но и о ежедневной работе персонала, который должен быстро реагировать на попытки нарушить порядок.

Администрациям учреждений уделяется значительное внимание надлежащей организации пропускного оперативного реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать охраняемой территории. Юрий Гаврилечко

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт и кандидат наук по госуправлению/Facebook

Еще одно важное направление – борьба с коррупцией среди персонала. В тюрьмах был введен дополнительный надзор за работой работников и усовершенствована отчетность.

Жизнь за решеткой: что Киевский СИЗО делает для модернизации системы?

Параллельно в учреждениях постепенно улучшают бытовые условия содержания – восстанавливают инфраструктуру и обеспечивают людей необходимым. В ведомстве подчеркивают, что эти изменения направлены не только на комфорт, но и на соблюдение базовых прав заключенных, поскольку надлежащие условия снижают риски конфликтов и создают более безопасную среду.

"Отдельное направление положительных изменений связано с обеспечением прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей. Учреждения уделяют значительное внимание улучшению материально-бытовых условий: осуществляется ремонт помещений, модернизация систем водоснабжения и электроснабжения, обеспечение осужденных постельными принадлежностями, одеждой, предметами гигиены и т.д." — сообщил "Телеграфу" сотрудник одного из таких заведений на условиях анонимности.

Отдельно отмечают и примеры внедрения этих изменений на практике. Крупнейшее учреждение такого типа в Украине – Киевский следственный изолятор – в последнее время стало площадкой для новых решений. Там пытаются системно внедрять современные стандарты безопасности, совмещая их с постепенным обновлением условий содержания.

Свадьба в Киевском СИЗО/Facebook

Информационные диверсанты: как криминал оказывает давление на администрацию тюрем

Несмотря на это руководство пенитенциарной системы сталкивается с давлением. В ведомстве заявляют, что криминальные группировки пытаются дискредитировать администрацию тюрем, распространяя ложную информацию в СМИ и соцсетях.

Основной целью таких действий является подрыв авторитета руководства, замена его на подконтрольных лиц, установление неформальной власти внутри учреждения и возможное привлечение влияний из других стран, а также государства-агрессора, в котором, сейчас, сосредоточено наибольшее количество криминальных авторитетов, в том числе так называемых, "преступников в законе", которые используют для этого бывших сотрудников учреждения и их связи, что представляет дополнительную угрозу стабильности и безопасности. Юрий Гаврилечко

Чтобы противодействовать этим угрозам, в тюрьмах усугубляют дисциплину, повышают требования к профессиональной этике персонала и делают процессы управления более открытыми.

"Важным направлением этой работы является усиление служебной дисциплины, формирование высоких стандартов профессиональной этики среди персонала, а также внедрение механизмов прозрачности в принятии управленческих решений", — отметил сотрудник одного из украинских СИЗО.

Таким образом, система исполнения наказаний пытается работать стабильно и законно: с одной стороны — не допустить проникновения запрещенных предметов и внешнего воздействия, с другой — обеспечить достойные условия для находящихся за решеткой людей и повысить уровень безопасности в государстве.