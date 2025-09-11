Стало известно, куда исчезла из СИЗО скандальная экс-глава МСЭК Крупа

Адвокат Крупы утверждает, что часть залога уже внесена

Бывшая глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вышла из следственного изолятора. Ее увольнение произошло при соблюдении ряда обязанностей и установлении электронного средства контроля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Цензор НЕТ". По ее словам, сейчас САП тщательно изучает все материалы дела, и после этого будет принято решение о дальнейших действиях в случае непогашения залога.

К слову, 5-дневный срок для внесения залога истек 9 сентября, однако средства на данный момент еще не поступили.

Согласно определению Высшего антикоррупционного суда, Крупи установлены обязанности, которые она должна выполнять до 4 ноября. В частности, она должна появляться по каждому требованию правоохранителей, воздерживаться от общения с работниками и бывшими сотрудниками Хмельницкой МСЭК, а также лицами, которые обращались к медико-социальной экспертизе. Кроме того, фигурантка должна сообщать об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и постоянно носить электронное средство контроля.

Тем временем адвокат подозреваемой Татьяна Выдай "Суспільному" рассказала, что часть залога уже внесена, однако сегодня, 11 сентября, истекает 7-й день с момента избрания меры пресечения, и окончательная сумма еще не уплачена. ВАКС позволяет внести залог позже 5-дневного срока, если на момент внесения не будет решено смыть меру пресечения.

4 сентября экс-главе Хмельницкой МСЭК изменили меру пресечения по содержанию под стражей на возможность выхода под залог, которая составляет 20 млн грн. Она покинула СИЗО непосредственно в зале суда, однако до внесения полной суммы остается под электронным контролем и обязана соблюдать все установленные ограничения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2024 года в Украине разгорелся громкий скандал с участием главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Во время обысков у нее и ее сына было обнаружено почти 6 миллионов долларов наличными в разных валютах, поддельные медицинские документы и списки "уклончан" с фиктивными диагнозами. Крупу арестовали, а в ноябре ВАКС оставил ее под стражей, уменьшив размер залога с 500 до 300 миллионов гривен.