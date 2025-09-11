Укр

Стало известно, куда исчезла из СИЗО скандальная экс-глава МСЭК Крупа

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Татьяна Крупа вышла из СИЗО Новость обновлена 11 сентября 2025, 16:36
Татьяна Крупа вышла из СИЗО. Фото Коллаж "Телеграфа"

Адвокат Крупы утверждает, что часть залога уже внесена

Бывшая глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вышла из следственного изолятора. Ее увольнение произошло при соблюдении ряда обязанностей и установлении электронного средства контроля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Цензор НЕТ". По ее словам, сейчас САП тщательно изучает все материалы дела, и после этого будет принято решение о дальнейших действиях в случае непогашения залога.

К слову, 5-дневный срок для внесения залога истек 9 сентября, однако средства на данный момент еще не поступили.

Согласно определению Высшего антикоррупционного суда, Крупи установлены обязанности, которые она должна выполнять до 4 ноября. В частности, она должна появляться по каждому требованию правоохранителей, воздерживаться от общения с работниками и бывшими сотрудниками Хмельницкой МСЭК, а также лицами, которые обращались к медико-социальной экспертизе. Кроме того, фигурантка должна сообщать об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и постоянно носить электронное средство контроля.

Тем временем адвокат подозреваемой Татьяна Выдай "Суспільному" рассказала, что часть залога уже внесена, однако сегодня, 11 сентября, истекает 7-й день с момента избрания меры пресечения, и окончательная сумма еще не уплачена. ВАКС позволяет внести залог позже 5-дневного срока, если на момент внесения не будет решено смыть меру пресечения.

4 сентября экс-главе Хмельницкой МСЭК изменили меру пресечения по содержанию под стражей на возможность выхода под залог, которая составляет 20 млн грн. Она покинула СИЗО непосредственно в зале суда, однако до внесения полной суммы остается под электронным контролем и обязана соблюдать все установленные ограничения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2024 года в Украине разгорелся громкий скандал с участием главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Во время обысков у нее и ее сына было обнаружено почти 6 миллионов долларов наличными в разных валютах, поддельные медицинские документы и списки "уклончан" с фиктивными диагнозами. Крупу арестовали, а в ноябре ВАКС оставил ее под стражей, уменьшив размер залога с 500 до 300 миллионов гривен.

Теги:
#Суд #СИЗО #Залог #МСЭК #Татьяна Крупа