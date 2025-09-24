"Был очень голоден": усатый гость в столичном супермаркете взбудоражил сеть (видео)

Насекомое бегало по выпечке на полках магазина и попало на видео

Один из киевских супермаркетов предлагает широкий ассортимент выпечки, но с дополнительной порцией "протеина". Посетители заметили на слойках и сосисках в тесте таракана, который охотно изучал вкусности.

Соответствующие кадры курьеза появились в сети на одном из местных телеграмм-каналов. Пользователи сети не сдержали эмоций в комментариях.

"Тараканы в выпечке в одном из супермаркетов столицы. Хорошая значит, надо брать", — говорится в подписи к видео.

В комментариях под кадрами, как таракан бегает по сосискам в тесте, пользователи сети выразили откровенное "фу". Однако некоторые украинцы остроумно шутили, что это "дополнительная порция белка" или "дополнительное мясо" в выпечке.

Кое-кто даже отметил, что таракан был очень голоден, если решил поискать еды днем, да еще под ярким освещением от лампочек. Дело в том, что тараканы в большинстве своем предпочитают темные места, а на яркий свет реагируют бегством.

Отметим, что ранее "Телеграфу" энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим рассказал, что в Украине могут встречаться тараканы, размеры которых достигают размера человеческой ладони. Передвижение такого насекомого в стенах или в квартире, вероятнее, будет слышно человеку.

