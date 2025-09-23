Укр

Одесская область находится под угрозой? В Молдове бьют тревогу из-за вмешательства Кремля

Татьяна Крутякова
Читати українською
Майя Санду Новость обновлена 23 сентября 2025, 09:06
Майя Санду. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кремль не хочет допустить ужесточения проевропейских сил

Следующей целью России вполне может стать Молдова. Подрыв ее суверенитета или свержение действующей власти будет прямой угрозой для Украины, в частности, Одесской области.

Как отметил первый замсекретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш, передает Новости.LIVE, сейчас Москва проверяет устойчивость мира. Это хорошо продемонстрировал инцидент с дронами в Польше, а следующей потенциальной целью может стать именно Молодова.

По словам Гавриша, Кремль не хочет допустить ужесточения проевропейских сил. В целом восточный фланг НАТО под угрозой, особенно учитывая, что традиционные меры безопасности вряд ли остановят главу России Владимира Путина.

В то же время президент Молдовы Мая Санду заявила о прямой угрозе суверенитета и независимости страны со стороны России. Она говорит, что успех кремлевского плана по дестабилизации Кишинева будет иметь плохие последствия для Украины и Европы. Ведь тогда территорию Молдовы могут использовать в качестве плацдарма для вторжения в Одесскую область Украины.

Молдова на карте
Молдова на карте

Она подчеркнула, что пророссийская пропаганда в Молдове обретает невиданную силу. Сейчас многие люди принимают в этом участие и угроза для страны нарастает.

"Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут немедленными и они угрожают нашей стране и целому региону. Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто", – говорит Санду.

