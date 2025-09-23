Одесская область находится под угрозой? В Молдове бьют тревогу из-за вмешательства Кремля

Кремль не хочет допустить ужесточения проевропейских сил

Следующей целью России вполне может стать Молдова. Подрыв ее суверенитета или свержение действующей власти будет прямой угрозой для Украины, в частности, Одесской области.

Как отметил первый замсекретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш, передает Новости.LIVE, сейчас Москва проверяет устойчивость мира. Это хорошо продемонстрировал инцидент с дронами в Польше, а следующей потенциальной целью может стать именно Молодова.

По словам Гавриша, Кремль не хочет допустить ужесточения проевропейских сил. В целом восточный фланг НАТО под угрозой, особенно учитывая, что традиционные меры безопасности вряд ли остановят главу России Владимира Путина.

В то же время президент Молдовы Мая Санду заявила о прямой угрозе суверенитета и независимости страны со стороны России. Она говорит, что успех кремлевского плана по дестабилизации Кишинева будет иметь плохие последствия для Украины и Европы. Ведь тогда территорию Молдовы могут использовать в качестве плацдарма для вторжения в Одесскую область Украины.

Молдова на карте

Она подчеркнула, что пророссийская пропаганда в Молдове обретает невиданную силу. Сейчас многие люди принимают в этом участие и угроза для страны нарастает.

"Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут немедленными и они угрожают нашей стране и целому региону. Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто", – говорит Санду.

