Город в огне, есть пострадавшие. Почему Россия выбрала целью Татарбунары в Одесской области

От атаки пострадал отель и не только

Россия ночью 23 сентября атаковала Одесскую область. Под обстрелом оказался город Татарбунары. Уже известно об одном погибшем.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС Украины. Отмечается, что взрывы прогремели примерно в 01:00.

В результате атаки возник пожар в пяти торговых киосках. Погибла одна женщина. Спасатели работают на месте попадания и ликвидируют последствия. Известно, что от российской атаки пострадали здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей. Кроме того, есть и три раненых.

Пожар после российского удара

Спасатели разбирают завалы

Спасатели ликвидируют последствия атаки

Спасатели ликвидируют последствия удара

Почему Россия атакует Татарбунары

Татарбунары – небольшой город с примерно 10 тысячами населения. Оно не является большим промышленным или военным узлом, но определенное стратегическое значение имеет. Ведь, несмотря на отсутствие портов, город находится на важных сухопутных маршрутах в порты Дуная и Одессу.

К тому же город является частью Бессарабии, граничащей с Румынией и Молдовой. Это делает Татарбунары важным в контексте безопасности границы и контроля над Югом Украины.

Напомним, что недавно Россия ударила баллистикой по Украине. Взрывы раздались на Черниговщине и в пригороде Киева.

