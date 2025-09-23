Будет по 1500 дронов в день? Россия меняет тактику воздушных атак

Украина должна готовиться к худшему

Россия попытается увеличить количество средств поражения, одновременно запущенных по территории Украины. Тактика врага направлена на истощение ПВО.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЕБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в материале "Давайте готовиться к худшему. Враг будет давить: Храпчинский о дронах в Польше, SIM-карты в "Шахедах" и "Фламинго ".

По его словам, масштабирование количества запущенных дронов возможно благодаря развитию пусковых площадок. В частности: Донецкий аэропорт, Керченский и т.д. Сейчас основная цель россиян – существенная нагрузка на ПВО Украины. Для этого они и используют реактивные, и нереактивные "шахеды".

Храпчинский объясняет, что даже несмотря на то, что это дроны, они существенно отличаются. Поэтому отличаются и методы, стратегии их перехвата. Теперь можно сказать, что Россия сделала основную ставку на ударные БПЛА.

"Мы видим меньшое применение ракет, баллистики или использование этих средств поражения только в конце атаки, когда ПВО существенно истощена. Это основное направление, куда враг движется, потому что он видит слабину в нашей системе ПВО", — говорит эксперт.

На вопрос корреспондента, действительно ли 1500 дронов в сутки будет новой реальностью для Украины, Храпчинский ответил, что нужно готовиться к самому худшему. Россия в любом случае будет усиливать давление и наращивать свое оружие.

"В настоящее время враг увеличил количество одновременно запущенных целей, но уменьшил количество конечных точек удара: массовые удары происходят по трем-четырем местам. Это позволяет врагу прорывать наше ПВО", — резюмировал эксперт.

