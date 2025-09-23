Путин отказался от договора на СНВ – что это значит и какие ракеты имеет Россия

"Телеграф" объясняет, почему диктатор снова прибегает к ядерному шантажу и какие системы вооружения он готов развернуть

Президент России Владимир Путин внезапно заявил, что отказался от моратория на размещение ракет средней дальности и готов ответить военной силой на какие-либо угрозы. Глава РФ заявил о разрушении российско-американских отношений в сфере контроля над ядерным вооружением и пригрозил развернуть новые смертоносные системы.

"Телеграф" рассказывает, какие ракеты может использовать Россия, что это означает для мировой безопасности и почему Путин снова прибегает к ядерному запугиванию.

Путин снова пугает оружием — что известно о новых угрозах из Кремля

Глава России объявил о развертывании ракет средней и малой дальности, назвав это "вынужденным шагом".

"В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием", — сказал хозяин Кремля Путин.

Также Путин публично заявил о готовности Москвы ответить военной силой на любые потенциальные угрозы. По его словам, система контроля ядерного и стратегического вооружения между Россией и США полностью разрушена.

Несмотря на то, что срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2026 года, РФ обещает соблюдать количественные ограничения только при условии, что то же самое сделает Америка.

Что такое договоры СНВ и почему они важны

Договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений – это серия соглашений между СССР/Россией и США для ограничения ядерных арсеналов. Первый договор СНВ-1 был подписан в 1991 году, когда каждая сторона обязалась сократить количество межконтинентальных баллистических ракет до 1600 единиц, а ядерных боеголовок — до 6000.

СНВ-2 от 1993 года сроком на 20 лет предусматривал сокращение арсеналов на две трети. Новейший договор New START был подписан в 2010 году — он ограничивал количество развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой стороны.

Важной частью этих соглашений были взаимные инспекции ядерных объектов и обмен информацией о количестве боеголовок дважды в год. Стороны также уведомляли друг друга пропуски ракет и статус ядерных сил.

Ядерный арсенал России: чем Путин может угрожать миру

РС-24 "Ярс" — межконтинентальная ракета

Основу российской ядерной триады составляют межконтинентальные баллистические ракеты. Рассмотрим основные из них, подпадающие под действие договора. По его условиям, речь идет о межконтинентальных ракетах, которые способны преодолевать расстояние более 5500 км и несут ядерное оружие, а также их носители (тяжелые бомбардировщики и подлодки).

РС-24 "Ярс" — это современная ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью, которая может доставлять несколько ядерных боеголовок в различные цели одновременно.

РТ-2ПМ2 "Тополь-М" размещается в шахтных пусковых установках и мобильных комплексах. Эта ракета создана для преодоления систем противоракетной обороны и несет одну мощную ядерную боеголовку.

Ракетный комплекс РС-28 "Сармат"

РС-28 "Сармат" — это новая тяжелая межконтинентальная ракета, которая должна заменить устаревшую "Воеводу". Она способна нести множество ядерных боеголовок и летать через Южный полюс. Из-за этого ракету сложно перехватить.

Ракета УР-100Н УТТХ

УР-100Н УТТХ оснащена гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", который может преодолевать существующие системы противоракетной обороны. РС-20В "Воевода" остается самой тяжелой ракетой в мире — она может нести до 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения.

У Путина есть также подлодки, несущие баллистические ракеты Р-29РМУ2 "Синевая" и новейшие Р-30 "Булава". "Синевая" имеет высокую дальность полета и может нести до 10 ядерных боеголовок, обеспечивая возможность удара с океанских глубин.

"Булава" предназначена для подлодок класса "Борей" и имеет повышенную точность поражения целей. Это ключевой элемент модернизации русского морского ядерного потенциала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о российских крылатых ракетах Х-101. Такие используются в массированных атаках.