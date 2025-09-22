Впервые в истории. В Крыму поразили редчайшие военные самолеты РФ, сколько их осталось (фото, видео)

"Призраки" попали в редко встречающиеся на поле боя цели: два амфибийных Бе-12 — что это меняет в Черном море.

ГУР продолжает поражать российских оккупантов. Спецподразделение разведки "Призраки" попали в два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" в оккупированном Крыму. Вместе с ними поражен еще один вертолет россиян Ми-8. Однако самолеты-амфибии — очень редкая цель.

В ГУР подчеркнули, что это первое поражение Бе-12 в истории. Важно, что в России их осталось очень мало. По данным 2024 года речь шла о шести таких самолетах.

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками. ГУР

Что за самолет Бе-12 "Чайка" и были ли они в Украине

Самолет Бе-12 "Чайка" создали в СССР и на момент разработки он являлся крупнейшим массовым самолетом-амфибией в мире. На специально оборудованном самолете удалось установить более 40 мировых рекордов. Выпускался Бе-12 13 лет, за это время был изготовлен 141 самолет. В России на 2024 год ориентировочно осталось 6 таких. В Украине также были Бе-12, при разделе флота наши ВМС получили 14 самолетов, но к сожалению сохранились только 2 и в те нерабочем состоянии.

Бе-12 "Чайка" авиации ВМС Украины

Характеристики Бе-12

Это двухмоторный высокоплан с фюзеляжем-лодкой и поплавками, который может садиться на воду. Экипаж — 4 человека. Максимальная высота полета 8000 м. Максимальная скорость 530 км/час, а крейсерская – 320 км/час. Дальность полета – 3300 км. Вооружение комбинированное: бомбовое и минно-торпедное — противолодочные бомбы (включая ядерные), торпеды AT-1 (AT-1M), различные мины и радиогидроакустические буи (РГБ-Н, РГБ-НМ, РГБ-НМ-1, РГБ-1, РГБ-1, РГБ-1, РГБ-2). Возможны около 24 вариантов подвесной нагрузки. В поисковом варианте – до 90 буев, в поисково-ударном – 36 буев + торпеда, в ударном – до 3 торпед. Общий вес боевой нагрузки – 1500 кг. Может выслеживать лодки эти подводные агрегаты и днем, и ночью.

Самолеты Бе-12 против Украины Черноморский флот РФ использует с августа 2022 года. Их частое использование – поиск украинских катеров-камикадзе. Состояние самолетов не очень, фиксировали, что часть из них хранится "в разборе", то есть донорами запчастей, и на ходу до 5 машин. Правда, россияне используют их для полной отработки ресурса, который должен был закончиться еще в 90-х.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только ГУР целит в оборудование оккупантов в Крыму. СБУ также собрали немало трофеев.