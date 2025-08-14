Стоимость одного такого самолета оценивается в 35-50 млн долларов

Россия понесла очередную авиационную потерю в районе Черного моря. Во время выполнения боевого задания юго-восточнее острова Змеиный был уничтожен самолет Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.

Об этом 14 августа сообщили Военно-морские силы ВСУ. Отмечается, что удар по вражескому самолету был нанесен при его участии в очередной операции над акваторией.

По данным украинских военных, пилоты пытались выполнить задачи поддержки группировки российских кораблей в Черном море, однако были перехвачены и ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

Уничтоженный российский самолет Су-30СМ

По имеющейся информации, на поверхности моря обнаружены обломки самолета. Пилотов пока не обнаружено. Военно-морские силы ВСУ

Чем известен сбитый объект

Су-30 — это двухместный многоцелевой истребитель, созданный на базе Су-27. Он предназначен как для сражений в небе, так и для ударов по наземным целям. Самолет способен совершать дальние патрулирования, сопровождать стратегические бомбардировщики, выполнять радиолокационный дозор и координировать действия группы истребителей.

Имеет систему дозаправки в воздухе, современную навигацию, 12 точек подвески для размещения до 8 тонн вооружения, а также 30 мм пушку ГШ-30-1. Вооружается ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Первый полет состоялся в 1989 году, на вооружение принят в 1992 году, а стоимость одного самолета оценивается в 35-50 млн долларов.

Российский Су-30СМ

Су-30СМ — это современный российский истребитель, созданный на базе модели Су-30МКИ. Он имеет обновленную электронику, частично иностранного производства, и 2 мощных двигателя, позволяющих самолету резко маневрировать и развивать скорость более 2 000 километров в час. Объект может подниматься на высоту до 17 км и действовать на расстоянии около 1 500 км от базы. В кабине — 2 члена экипажа — пилот и штурман.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на аэродроме "Ростов-на-Дону Центральный" был уничтожен российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35". Это явилось очередным проявлением сопротивления режиму Путина.