Мінус "сушка". Що особливого в Су-34, який приземлили на Запоріжжі

Вартість одного літака сягає від 36 мільйонів доларів

Російський літак Су-34 збили на Запорізькому напрямку. Борт атакував здійснював атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб.

"Телеграф" розповість, що відомо про Су-34, які він має характеристики, як використовується у війні РФ проти України тощо. Кількість Су-34 на озброєні у росіян може сягати сотні бортів.

Су-34 — це радянський бомбардувальник, який є модифікацією відомого Су-27. Відмінністю від минулих радянських літаків є зміна входу до кабіни екіпажу. Також було додано можливість дозаправки літака у повітрі. Це дало можливість подовжити політ на дальність близько 4 тис. км. До Росії літак надійшов на озброєння ще у 2014 році.

Основне призначення винищувача — завдання ракетно-бомбових ударів по наземних і повітряних цілях противника. Він озброєний авіаційними бомбами, зокрема і тими, що коректуються КАБ-1500 і КАБ-500. Су-24 має високу маневровість, як у винищувача. Це дозволяє йому швидко змінювати положення в повітрі для зручнішої позиції в атаці або ухиленні від неї.

Як виглядає літак Су-34

Су-34 обладнаний двома двигунами АЛ-31Ф-М1. Це дає можливість екстрено посадити борт, якщо один з двигунів вийшов з ладу. Також літак озброєний гарматою 30 мм калібру і має 12 точок для несення бойового навантаження, яке вагою не повинно перевищувати 8 т. Су-34 має потужну систему радіолокації, яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.

У війні проти України Су-34 Росія використовує для запуску ракет Х-29 та Х-59 по нерухомих цілях із віддалених дистанцій. А також для пусків КАБів. За різними даними, станом на 2025 рік кількість бортів Су-34 у росіян становить 100-150 літаків. Щороку Кремль отримує 5-6 нових літаків на озброєння.

Орієнтовна вартість одного такого літака – 36 мільйонів доларів. За деякими даними, його ціна – 50 млн доларів.

Характеристики Су-34

екіпаж – 2 особи;

бойове навантаження – 12,5 тонн;

довжина – 23,3 метра;

розмах крила – 14,7 метра;

висота – 6 метрів;

база шасі – 6,63 метра;

колія шасі – 4,4 метра;

вага порожнього літака – 22,5 тонни;

