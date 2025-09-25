Столкновение пассажирских самолетов в Москве: как выглядят борта после "поцелуя" в зад (фото)

В России проведут расследование по столкновению двух самолетов

Пассажирские самолеты столкнулись в Москве в аэропорту Шереметьево 24 сентября. Российский борт получил повреждения.

Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident со ссылкой на источники. Там добавили, что в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия" повредил хвостовую часть, столкнувшись с Airbus A330, принадлежащим Hainan Airlines.

Российские пропагандистские каналы пишут, что "Росавиация" будет расследовать инцидент, где самолет повредил хвост, столкнувшись с другим бортом.

Поврежденный хвост российского самолета

Дыра в хвосте российского самолета

Инцидент произошел во время подготовки к вылету из Москвы в Петербург российского самолета — его задел китайский самолет, прилетевший из Пекина.

Предварительно причиной столкновения стала ошибка экипажа, хотя сначала рассматривалась версия технической неисправности, а также угроза удара украинского дрона. Известно, что во время руления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Airbus A330 внезапно задел хвост российского авиалайнера.

Рисков для пассажиров вроде бы не было. Российские телеграммы-каналы пишут, что они уже вылетели резервным бортом, добавили в агентстве.

Ранее "Телеграф" писал, что российские аэропорты в 2025 году подверглись нескольким коллапсам из-за действий украинских дронов. В частности , 5 и 6 июля в аэропортах страны-агрессора отменили и задержали почти 400 рейсов. Наиболее критической ситуация стала в трех хабах — московском "Шереметьево", петербургском аэропорту "Пулково" и нижегородском "Стрыгино". А 7 июля российский правитель Владимир Путин уволил после застрелившегося министра транспорта Романа Старовойта.