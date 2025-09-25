Для Украины есть два сценария: Кулеба рассказал, почему сейчас невозможно закончить войну

Завершение войны буксует, потому что партнеры не принимают нужных решений

Если Украина выйдет из войны без части территорий, но и без юридического признания потери этих территорий, будет запущен один из двух возможных сценариев: финский или азербайджанский. В то же время мы не двигаемся к прекращению войны.

Таким мнением экс-министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Кулеба поделился в интервью на Youtube-канале "Орестократия". Завершению войны мешает то, что партнеры не принимают необходимые решения.

Первый сценарий (финский или датский)

Дипломат привел пример, когда в XIX веке Дания потеряла обширную территорию на границе с Пруссией Шлезвиг-Голдштайн. После аннексии Дания смирилась с этим и сказала "Окей, строим на том, что есть" — и построила "успешную Украину".

"Потом Финляндия, известная финская война. Финляндия сказала: "Очень жаль, мы потеряли, но окей, мы смирились и мы строим нормальную страну на том, что осталось", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что не сторонник этого сценария, но в истории существуют примеры, когда народ и элита приняли такое решение.

Второй сценарий (азербайджанский)

"Второй сценарий развития будет в том, что мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому сценарию. То есть мы будем готовиться к отвоевыванию или дипломатическому возвращению этих территорий", — добавил дипломат.

По его мнению, Украина может потратить на это десятилетия и дождаться момента, когда сможет вернуть эти территории, скорее всего, в результате войны, как это сделал Азербайджан.

"Всем, кто сейчас нас смотрит и говорит "Нет, ну вы сравнили Армению и Россию", – вы тоже не сравнивайте Украину и Россию. Мы гораздо сильнее, чем кажется, и доказали, что ничего невозможного не бывает. Поэтому вопрос будет только в том, кто эффективнее использует время после прекращения огня", – пояснил Кулеба.

Почему нет движения к прекращению войны

Мы не двигаемся к прекращению войны, потому что наши партнеры не принимают решения, которые заставили бы Путина пересмотреть свою цель в войне. У него сейчас максималистская цель, такая же как в начале вторжения: в конце концов, сломать Украину и вернуть ее под свой контроль, отметил экс-министр.

"Нам нужно, чтобы он перешел к ограниченной цели: удержать фактический, а не юридический контроль над тем, что он уже захватил. Тогда появятся предпосылки для прекращения войны", – уверен Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не может самостоятельно переломить ситуацию на фронте и внутри России экономически. В то же время партнеры не принимают решения, которые позволили бы совместно изменить ситуацию на фронте и ухудшить экономическое положение России.

Напомним, 23 сентября президент США Дональд Трамп впервые высказал мнение о том, что Украина при поддержке союзников может победить в войне. То есть освободить свои территории и, возможно, "даже пойти дальше".