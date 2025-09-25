Для України є два сценарії: Кулеба розповів, чому зараз неможливо закінчити війну

Завершення війни буксує, тому що партнери не ухвалюють потрібних рішень

Якщо Україна вийде з війни без частини територій, але і без юридичного визнання втрати цих територій, буде запущено один з двох можливих сценаріїв: фінський або азербайджанський. Водночас ми не рухаємося до припинення війни.

Такою думкою ексміністр закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол Дмитро Кулеба поділився в інтерв’ю на Youtube-каналі "Орестократія". Завершенню війни заважає те, що партнери не ухвалюють необхідних рішень.

Перший сценарій (фінський або данський)

Дипломат навів приклад, коли в XIX столітті Данія втратила велику територію на межі з Прусією Шлезвіг-Ґолдштайн. Після анексії Данія змирилася з цим і сказала "Окей, будуємо на тому, що є", – і побудувала "успішну Україну".

"Потім Фінляндія, відома фінська війна. Фінляндія сказала: "Дуже прикро, ми втратили, але окей, ми змирились і ми будуємо нормальну країну на тому, що залишилось", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що не прихильник цього сценарію, але в історії існують приклади, коли народ і еліта ухвалили таке рішення.

Другий сценарій (азербайджанський)

"Другий сценарій розвитку полягатиме в тому, що ми будемо рухатися за умовним азербайджано-вірменським сценарієм. Тобто ми будемо готуватися до відвоювання або дипломатичного повернення цих територій", – додав дипломат.

На його думку, Україна може витратити на це десятиліття і дочекатися моменту, коли зможе повернути ці території, скоріше за все, в результаті війни, як це зробив Азербайджан.

"Всім, хто зараз нас дивиться і каже: "Ні, ну ви порівняли Вірменію і Росію", – ви теж не порівнюйте Україну і Росію. Ми набагато сильніші, ніж здається, і довели, що нічого неможливого не буває. Тому питання буде тільки в тому, хто ефективніше використає час після припинення вогню", – пояснив Кулеба.

Чому руху до припинення війни немає

Ми не рухаємося до припинення війни, тому що наші партнери не ухвалюють рішення, які б змусили Путіна переглянути свою ціль у війні. У нього зараз максималістська ціль, така сама, як на початку вторгнення: зрештою зламати Україну та повернути її під свій контроль, зазначив ексміністр.

"Нам потрібно, щоб він перейшов до обмеженої мети: втримати фактичний, а не юридичний контроль над тим, що він вже захопив. Тоді з'являться передумови для припинення війни", – впевнений Кулеба.

Він наголосив, що Україна не може самотужки переломити ситуацію на фронті та всередині Росії економічно. Водночас партнери не ухвалюють рішення, які б дозволили спільно змінити ситуацію на фронті та погіршити економічне становище Росії.

Нагадаємо, 23 вересня президент США Дональд Трамп вперше висловив думку про те, що Україна за підтримки союзників може перемогти у війні. Себто звільнити свої території та, можливо, "навіть піти далі".