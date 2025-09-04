О территориальных уступках, роли США и отношениях с Богом. Главное из нового интервью Зеленского

Президент уверен, что ключ к победе – единство

Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Point, где высказался по актуальным вопросам. Также президент поделился личным — рассказал о своих отношениях с Богом.

"Телеграф" собрал основные заявления Зеленского из интервью Le Point. Разговор проходил на Банковой в Киеве, в Офисе президента.

О Путине

По словам Зеленского, Россия не хочет мирных переговоров. Сейчас ее глава Владимир Путин находится "в достаточно комфортном положении".

Некоторые из наших партнеров говорят, что хотят бороться с российским агрессором, но мы видим их в Китае [саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Тяньцзине с участием Си Цзиньпина, Владимира Путина, Нарендры Моди и многих других лидеров]: они обнимаются, здороваются и жмут друг другу руки, даже если они залиты кровью. Это политика. И потому Путин не чувствует угрозы Владимир Зеленский

О роли США

Чтобы предотвратить повторное начало войны Путиным, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам требуется союз между Европой и Соединенными Штатами. Если мы просто говорим о том, чтобы противостоять Путину, Европы достаточно. Украинская армия сейчас сдерживает это наступление с помощью оружия и финансирования своих европейских партнеров. А Соединенные Штаты предоставляют соответствующее оружие, которое мы закупаем. С другой стороны, если мы хотим прекратить агрессию или предотвратить возвращение к войне, это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов Владимир Зеленский

О гарантиях безопасности

Глава Украины подчеркнул, что самое мощное оружие – это единство. Киев благодарен за это единство европейским партнерам и надеется, что оно воплотится в гарантии безопасности. Однако, чтобы удержать Путина от повторной агрессии, необходимо участие США.

Логичным продолжением являются гарантии безопасности для Украины. И первая из этих гарантий – сильная украинская армия. Сила нашей армии опирается на поддержку вооружений и финансовую поддержку создания высокотехнологичного оружия в Украине. Вторая часть – гарантии безопасности, которые предоставляют наши партнеры, что они готовы сделать для Украины. И не только финансово: как они готовы помочь нам? Владимир Зеленский

О территориальных уступках

Зеленский подчеркнул, что те, кто считает, что Украина должна отдать России часть своих территорий ради мира, не понимают ситуацию. Также они ложно представляют стремления РФ.

Они также не понимают, что мы боремся не просто за территорию. Нарушение территориальной целостности страны имеет глубочайший смысл: это нарушение международного права. Это равнозначно предоставлению агрессору возможности делать все, что он хочет. Это нарушение всех условий для нормальной жизни… Наша борьба не просто за территорию. Это за Украину, которая состоит из истории и людей Владимир Зеленский

Если Путин победит Украину, следующими будут страны Европы

По словам президента, если бы Путин смог бы захватить всю Украину, он использовал бы это как трамплин для дальнейшей агрессии. Это вполне реально, учитывая технологическое развитие.

С этим технологическим развитием нет никаких дальних войн. Поверьте, через два года у россиян будет много ракет – мы тоже – с дальностью 5000 километров. Море никого не защитит. Океан никого не защитит Владимир Зеленский

Об отношениях с Богом

Журналист спросил Зеленского, помогает ли ему выстоять вера в Бога. Тот ответил утвердительно.

Есть ли у меня помощь веры? Да, абсолютно. У меня есть свои отношения с Богом, и я могу молиться, когда захочу, как каждый человек в свободной стране. Как каждое живое существо, которому нужно радоваться или просто поддерживать свои действия. Я нахожу для этого время Владимир Зеленский

Как писал "Телеграф", управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний объяснил, почему Украине выгоден отказ Путина от встречи.