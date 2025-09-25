Мир с Россией на условиях Украины возможен? Загородний объяснил, как отстранить Путина от власти

Путин уклоняется от переговоров, но тщеславный Трамп принудит его к ним

Достичь мирных договоренностей Украины с Россией возможно. Однако на их ход будет влиять внутриполитическая и экономическая ситуация в России, которая с начала полномасштабной войны только усугубляется и подтачивает позиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что в действительности происходит в России.

Факты:

Российские регионы стоят на грани бунтов из-за нехватки горючего

Украину устроит гражданская война в России

Россияне пытаются заговорить переговорный процесс, чтобы не сойти со своих позиций

По его мнению, если Украина такими темпами будет уничтожать российскую нефтегазовую отрасль, то не факт, что Путин останется у власти. Потому что страна будет расползаться из-за отсутствия газа и нефти, мерзнуть из-за ударов Украины, а у властей не будет денег на содержание страны.

— Когда у них будет разрушаться тыл и не будет возможности вести боевые действия; [когда] в Дагестане начнутся бунты, почему у них бензин дороже, чем в Москве… — Украина должна добиваться того, чтобы там была нестабильность. А если будет нестабильность, то может быть совсем другой вопрос, чем границы 1991 года. Как вы будуте драпать на границы 91-го года и что вы там будете делать, это ваши проблемы, — говорит политический эксперт.

По его словам, Украина будет "добивать" Россию так, что ростки гражданской войны превратятся в "ягодки". И такой вариант нас устраивает.

— Нам, как говорит Путин, нужна "движуха" в России. Украина будет болеть за все команды, а социально-экономические факторы могут сработать на создание "бульончика", где будет вариться вся эта история, — говорит политолог.

— Песков сказал, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но без подготовки это будет провальной пиар-акцией. Как понимать слова Пескова? Ну, не хочет он встречаться с Зеленским, потому что не о чем говорить, — говорит управляющий партнер НАГ.

Он также указал на переговорную тактику россиян, желающих раздробить вопрос на несколько вопросов и заговорить их, а потом сказать, что ничего не получилось. Потому что для россиян переговоры — это не способ договориться, а продвинуть свою повестку дня.

— Зеленский поймал Путина на том, что давай встречаться тут и сейчас. Это "влили" в уши уважаемому Дональду Фредовичу, который уверен, что все решит. Зеленский делает вид, что так хочет встречаться с Путиным, что "кушать не может". А когда Путин отказывается, он уже стучится к Трампу и всем остальным и говорит: "Видите, не хочет". А потом начинает грамотную манипуляцию: "Это же неуважение не к нам, это неуважение к вам, уважаемый Дональд Фредович". Как можно такое допускать, чтобы такая большая страна, как Америка, допускала такое неуважение для себе, а тем более когда она во главе с величайшим лидером современности, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трамп сделал громкое заявление о возвращении Украины к границам 1991 года.