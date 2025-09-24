Укр

Россию убивает война, но Путин, как наркоман, сам не может остановиться - Михаил Подоляк

Михаил Подоляк
Владимир Путин пытается заполнить собой все доступное пространство Новость обновлена 24 сентября 2025, 18:04
Владимир Путин пытается заполнить собой все доступное пространство. Фото Коллаж "Телеграф"

Советник главы Офиса президента Украины пишет, что колоссальные амбиции Путина делают его ненадежным партнером для любых переговоров

Путин, как классический российский "политический газ", пытается заполнить собой все доступное пространство. В его маленьком теле скрываются колоссальные амбиции императора вселенной. Он хочет все: всю власть, все богатства, все земли, всех людей в крепостном праве – не только в своем государстве, а всюду, куда может дотянуться.

Неуемное желание иметь и властвовать помогло ему внутри России, где Путин буквально съел своих противников. В международной политике та же алчность делает его крайне ненадежным партнером. Никакие письменные соглашения, устные договоренности, меморандумы, компромиссы невозможны с человеком, одержимым завоеваниями.

Россию убивает война, но Путин как наркоман сам не может остановиться. Весь мир видит, весь мир понимает: Путину придется приземлять коллективно.

Источник — сообщение Михаила Подоляка в Телеграм.

