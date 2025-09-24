Советник главы Офиса президента Украины пишет, что колоссальные амбиции Путина делают его ненадежным партнером для любых переговоров

Путин, как классический российский "политический газ", пытается заполнить собой все доступное пространство. В его маленьком теле скрываются колоссальные амбиции императора вселенной. Он хочет все: всю власть, все богатства, все земли, всех людей в крепостном праве – не только в своем государстве, а всюду, куда может дотянуться.

Неуемное желание иметь и властвовать помогло ему внутри России, где Путин буквально съел своих противников. В международной политике та же алчность делает его крайне ненадежным партнером. Никакие письменные соглашения, устные договоренности, меморандумы, компромиссы невозможны с человеком, одержимым завоеваниями.

Россию убивает война, но Путин как наркоман сам не может остановиться. Весь мир видит, весь мир понимает: Путину придется приземлять коллективно.

Источник — сообщение Михаила Подоляка в Телеграм.