Украина получит Tomahawk? Что особенного в ракетах, которые Зеленский попросил у Трампа

Эта ракета может нести даже ядерную боеголовку.

Президент Украины Владимир Зеленский просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Украинский лидер говорил об этом с американским коллегой на закрытой встрече на полях Генассамблеи ООН.

Что нужно знать:

Украина просит Tomahawk, чтобы посадить Путина за стол переговоров

Tomahawk имеет дальность более 2,5 тысяч км и высокую точность

Одна ракета Tomahawk стоит более 4 млн долларов

Почему Зеленскому нужен Tomahawk

Как пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники, Зеленский просил у Трампа дальнобойные ракеты, чтобы способствовать приближению переговоров. Ведь украинский лидер убежден, что глава России Владимир Путин понимает только язык силы.

Более того, Зеленский говорил в интервью, что Трамп согласен с необходимостью крылатых ракет большой дальности для противодействия России. К тому же, по словам источников, даже государственный секретарь США Марко Рубио убежден, что изменение тона главы Белого дома по отношению к Украине следует рассматривать "очень позитивное".

Tomahawk

Ракеты Tomahawk: характеристика

Украина не в первый раз просит у США ракеты Tomahawk, ведь они считаются одними из лучших и очень точных. Известно, что Tomahawk – это многоцелевая крылатая ракета. Основное преимущество – низкоуровневый полет и высокая точность. Именно поэтому эти ракеты используются для ударов по военным объектам: командные пункты, аэродромы и системы ПВО.

Tomahawk выполняет широкий спектр задач, ведь ракета оснащена разными типами боеголовок. Эти крылатые ракеты показали высокую эффективность в боевых действиях, в частности, в войне в Персидском заливе. Благодаря современной системе наведения и высокой маневровости Tomahawk тяжело сбить.

Основные характеристики:

тип – стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета;

класс – земля-земля, воздух-земля;

дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 км;

масса (в зависимости от модификации) – 1180 – 1500 килограммов;

скорость – 880 километров в час (дозвуковая);

боевая часть – ядерная/кассетная/бронебойная/полубронебойная/бетонобойная/проникающая;

вес боевой части – 450 килограммов;

система наведения – DSMAC;

точность (в зависимости от модификации) – 5 – 80 метров.

Tomahawk характеристика

Сколько стоит Tomahawk и какие носители нужны

По разным данным, высокоточные дальнобойные ракеты Tomahawk стоят около $4,16 млн за штуку. В прошлом году австралийские военные приобрели определенное количество. Они планируют использовать Tomahawk с борта своих эсминцев класса Hobart, каждый из которых может нести до 48 таких ракет.

Что касается носителей этих ракет, то в Украине среди самолетов подойдет Су-24, его можно переоборудовать для Tomahawk. Но, по словам эксперта Валерия Романенко, этих самолетов и так мало, да еще они используются для запуска Storm Shadow. Еще один вариант пусковой установки Typhon, но их у Украины нет.

Получить Tomahawk невозможно? Коваленко рассказал о нескольких нюансах

Напомним, что обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко писал, что Украина не сможет по международным требованиям к экспорту ракетного оружия получить ракету с дальностью более 300 км. Кроме того, Tomahawk – ракеты морского базирования, их пусковые находятся в подводных или надводных носителях, а это для Украины будет вызовом.

"То есть если мы делаем запрос на ракеты Tomahawk, то параллельно мы должны делать запрос на подлодку, например, класса "Огайо", или ракетный эсминец типа Arleigh Burke. Если мед, то ложкой", — добавил он.

