Магнитогорску, Москве и Калуге приготовиться? Какие цели могут оказаться следующими для украинских дронов (карта)

Владислава Коваль
Российские стратегические заводы играют ключевую роль в обеспечении армии РФ вооружением, которое используется в войне против Украины

Завод "ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения" стал целью для украинских дронов в ночь на 25 сентября. На предприятии производятся азотные соединения и кислоты, которые в дальнейшем используются в создании боеприпасов.

Чуть ли не каждую ночь беспилотники пролетают над пограничными российскими регионами на пути к избранным целям. "Телеграф" собрал подборку стратегических компаний, которые могут стать следующей конечной точкой дронов.

Карта России, на которой отмечены Москва, Казань, Нижний Новгород и Ижевск
Карта России с отмеченными городами, в которых есть стратегические предприятия/Телеграф

Стальной монстр для войны

Магнитогорский металлургический комбинат — одно из крупнейших металлургических предприятий России, расположенное в Магнитогорске Челябинской области. Он работает как полный производственный цикл — от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов.

Магнитогорский металлургический комбинат, главный корпус в мае 2019 года
Главный корпус Магнитогорского металлургического комбината

Оператором предприятия является ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Ранее завод носил названия: им. И. В. Сталина, им. В. И. Ленина, а также производственное объединение ММК им. Ленина.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину комбинат попал под международные санкции.

  • 2 августа 2022 года США внесли ММК и его владельца Виктора Рашникова в санкционный список как предприятие, являющееся важным источником доходов для российского правительства;
  • 19 октября 2022 года предприятие включили в санкционный список Украины за сотрудничество с "Союзом добровольцев Донбасса" и компанией "КамАЗ", которая производит военные бронированные автомобили;
  • 19 мая 2023 года Великобритания ввела санкции против ММК, подчеркнув его стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса.

Оборонка или гражданский завод?

Нижегородский машиностроительный завод (ранее — Союзный машиностроительный завод "Новое Сормово", Горьковский машиностроительный завод, завод №92) — российское предприятие в Нижнем Новгороде, специализирующееся на производстве вооружений и боеприпасов.

Нижегородский машиностроительный завод, главный корпус
Нижегородский машиностроительный завод, главный корпус

Продукция завода охватывает широкий спектр: ракетные комплексы, артиллерийские системы, атомные корабельные установки, агрегаты для ремонта нефтяных скважин, оборудование теплотехники для коммунальных хозяйств и бытовых нужд. Атомными реакторами этого предприятия оснащены восемь атомных ледоколов и океанский грузовой лихтеровоз "Севморпуть".

Также завод производит самоходные подъемные агрегаты для ремонта скважин (АПРС), автомобильные телескопические подъемники, тепловые котлы различных типов, манипуляторы для лесной промышленности и угольные комбайны К-500. Предприятие входит в Союз производителей нефтегазового оборудования.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину завод оказался под международными санкциями.

  • В декабре 2022 года его внесли в списки ЕС и Швейцарии за производство систем С-400, которые Россия применяла во время агрессии против Украины, а также за поддержку военизированной организации "Юнармия", которая занимается милитаризацией несовершеннолетних;
  • США, Канада, Украина, Австралия и Япония ввели аналогичные ограничения против предприятия.

Империя войны: поставляет оружие и технологии

Группа компаний "Калашников" — многопрофильный холдинг, который производит военную и гражданскую продукцию: автоматическое и снайперское оружие, управляемые артиллерийские снаряды и высокоточные системы, а также охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

Помещение концерна "Калашников" в Ижевске
Помещение концерна "Калашников" в Ижевске

Под брендами "Калашников", "Байкал" и "Ижмаш" выпускают соответственно боевое и гражданское оружие, охотничью и спортивную продукцию. Штаб-квартира располагается в Ижевске, а официальное представительство находится в Москве.

С 2015 года компания развивает направления дистанционно-управляемых боевых модулей, беспилотных летательных аппаратов и специализированных катеров, а также производит спецодежду и снаряжение. Группа имеет совместные проекты в области БПЛА (в частности после приобретения доли в Zala Aero) — разрабатывают разведывательные беспилотники, вертолеты и аэростаты для пограничного и мониторингового применения.

Сбитый украинскими военными разведывательный беспилотник "Zala"/22 отдельная механизированная бригада
Сбитый украинскими военными разведывательный беспилотник "Zala"/22 отдельная механизированная бригада

Из-за роли в военной промышленности и поставках вооружений, "Калашников" находится под международными санкциями: США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцария, Украина, Австралия, Новая Зеландия и другие страны вводили ограничения, которые предусматривают, в частности, замораживание активов и запрет на поставку технологий и финансовую поддержку.

"Бал" и "Рубеж": кто производит ракетные комплексы, которые используют для атак

Калужский приборостроительный завод "Тайфун" — одно из крупнейших промышленных предприятий Калужской области России, специализирующееся на производстве сложной радиоэлектронной техники гражданского и военного назначения. Штаб-квартира компании расположена в Калуге.

Здание завода "Тайфун" в Калуге, Россия
Здание завода "Тайфун" в Калуге, Россия

За время существования предприятие выпустило более 10 тысяч радиотехнических комплексов для оснащения кораблей военно-морского и гражданского флота РФ. Основными направлениями деятельности является производство корабельных и береговых радиоэлектронных систем для нужд ВМФ и гражданских служб России и ряда других государств, а также изготовление источников питания, импульсных систем вторичного электроснабжения для различной аппаратуры, электронных систем безопасности и контроля доступа.

25 февраля 2023 года Европейский Союз включил "Тайфун" в санкционный список из-за производства и поставки вооружения, которое используется российскими войсками в войне против Украины. В частности, береговой ракетный комплекс "Бал-Э", разработанный заводом, в июне 2022 года применялся для пусков крылатых ракет по территории Одесской области. Кроме того, комплекс "Рубеж-МЭ" использовался для запусков ракет из оккупированного Крыма с начала полномасштабного вторжения.

Запуск крылатой ракеты с пусковой установки "Рубеж"/Ştefan Ciocan
Запуск крылатой ракеты с пусковой установки "Рубеж"/Ştefan Ciocan

21 февраля 2024 года предприятие попало под санкции Канады, а ранее было внесено в санкционные списки США, Украины и Швейцарии на тех же основаниях — за участие в военно-промышленном комплексе России и обеспечение ее агрессивной войны против Украины.

"Знамя" войны: завод из Москвы производит запчасти для бомбардировщиков

Московский машиностроительный завод "Знамя" — предприятие, специализирующееся на производстве агрегатов систем регулирования подачи топлива для самолетов дальней авиации и рулевых приводов для большинства современных гражданских авиалайнеров российского производства.

Завод также занимается разработкой и выпуском наземной техники гражданского, военного и специального назначения. Его шестеренчатые гидронасосы и воздушные компрессоры используются в танках, боевых машинах пехоты, экскаваторах и другой технике.

В 2014 году предприятие возобновило выпуск комплектующих для стратегического бомбардировщика Ту-160 — тяжелейшего боевого самолета в мире, максимальный взлетный вес которого составляет 275 000 килограммов. В состав агрегатов топливно-регулировочной аппаратуры, производимых ММЗ "Знамя", входят регулятор сопла и форсажа РСФ-32-1, центробежный насос ЦН-32 и клапан КП-32.

Полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-160
Стратегический бомбардировщик Ту-160, который называют "Белым лебедем"

Они обеспечивают автоматическое управление двигателем как в устойчивых, так и в переходных режимах работы. Предприятие занимается также производством и ремонтом гидравлических насосов, аппаратуры подачи топлива, воздушных компрессоров высокого давления для гражданских и военных самолетов и вертолетов, а также бронетанковой, строительной и транспортной техники.

ММЗ "Знамя" входит в холдинг "Авиационное оборудование" государственной корпорации "Ростех".

  • 22 декабря 2015 года холдинг "Технодинамика", в который входит завод, был внесен в санкционный список США из-за российской агрессии на востоке Украины. В 2022 году ограничения были ужесточены после полномасштабного вторжения РФ.
  • 19 марта 2016 года компанию внесла в санкционный список Канада. 18 июня 2021 года "Технодинамика" попала под санкции Украины.
  • 16 декабря 2022 года предприятие было включено в санкционный список Европейского Союза как производитель вооружения, используемого Вооруженными силами РФ во время агрессивной войны против Украины. ЕС признал компанию ответственной за материальную и финансовую поддержку действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был уничтожен в Запорожском направлении. Самолет совершал удары по Запорожью, используя управляемые авиабомбы.

