Україна отримає Tomahawk? Що особливого у ракетах, які Зеленський попросив у Трампа

Ця ракета може нести навіть ядерну боєголовку

Президент України Володимир Зеленський просив у голови Білого дому Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk. Український лідер розмовляв про це з американським колегою на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Що треба знати:

Україна просить Tomahawk, щоб посадити Путіна за стіл переговорів

Tomahawk має дальність понад 2,5 тисяч км та високу точність

Одна ракета Tomahawk коштує понад 4 млн доларів

Чому Зеленському треба Tomahawk

Як пише видання The Telegraph, посилаючись на джерела, Зеленський просив у Трампа далекобійні ракети, аби сприяти наближенню переговорів. Адже український лідер переконаний, що очільник Росії Володимир Путін розуміє тільки мову сили.

Ба більше, Зеленський казав в інтерв'ю, що Трамп згоден з необхідністю крилатих ракет великої дальності для протидії Росії. До того ж, за словами джерел, навіть державний секретар США Марко Рубіо переконаний, що зміну тону голови Білого дому щодо України слід розглядати "якнайпозитивніше".

Tomahawk

Ракети Tomahawk: характеристика

Україна не перший раз просить у США ракети Tomahawk, адже вони вважаються одними з найкращих і дуже точних. Відомо, що Tomahawk – це багатоцільова крилата ракета. Основна перевага — низькорівневий політ та висока точність. Саме тому ці ракети використовують для ударів по військових об'єктах: командні пункти, аеродроми та системи ППО.

Tomahawk виконує широкий спектр завдань, адже оснащена різноманітними типами боєголовок. Ці крилаті ракети показали високу ефективність у бойових діях, зокрема у війні в Перській затоці. Завдяки сучасній системі наведення та високій маневровості Tomahawk важко збити.

Основні характеристики:

тип – стратегічна або тактична дозвукова крилата ракета;

клас – земля-земля, повітря-земля;

дальність (залежно від модифікації) – 870 – 2 500 кілометрів;

маса (залежно від модифікації) – 1 180 – 1 500 кілограмів;

швидкість – 880 кілометрів на годину (дозвукова);

бойова частина – ядерна / касетна / бронебійна / напівбронебійна / бетонобійна / проникаюча;

вага бойової частини – 450 кілограмів;

система наведення – DSMAC;

точність (залежно від модифікації) – 5 – 80 метрів.

Tomahawk характеристика

Скільки коштує Tomahawk та які носії треба

За різними даними, високоточні далекобійні ракети Tomahawk коштують близько $4,16 млн за штуку. Торік австралійські військові придбали певну кількість. Вони планують використовувати Tomahawk з борту своїх есмінців класу Hobart, кожен з яких може нести до 48 таких ракет.

Щодо носіїв цих ракет, то в Україні серед літаків підійде Су-24, його можна переобладнати для Tomahawk. Але, за словами експерта Валерія Романенка, цих літаків і так мало, та ще й вони використовуються для запуску Storm Shadow. Ще один варіант пускові установки Typhon, але їх в України немає.

Отримати Tomahawk нереально? Коваленко розповів про кілька нюансів

Нагадаємо, що оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко писав, що Україна не зможе за міжнародними вимогами до експорту ракетної зброї отримати ракету з дальністю понад 300 км. Окрім того, Tomahawk — ракети морського базування, її пускові знаходяться в підводних або надводних носіях, а це для України буде викликом

"Тобто якщо ми робимо запит на ракети Tomahawk, то паралельно ми повинні робити запит на підводний човен, наприклад, класу "Огайо", або ракетний есмінець типу Arleigh Burke. Якщо мед, то ложкою", — додав він.

