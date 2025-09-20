Самая высокая вершина Львовщины. Где в Украине находится уникальная гора Карпат

На ее вершине стоит металлический крест.

Украинские Карпаты включают немало живописных и интересных гор. Среди которых и гора Пикуй, которая считается самой высокой вершиной Львовщины.

"Телеграф" расскажет об особенностях этой вершины и как до нее добраться. Известно, что она расположена на границе Львовской и Закарпатской области.

Гора Пикуй

Это самая высокая вершина Верховинского хребта, являющаяся продолжением хребта западных Бескидов. Гора Пикуй самая высокая точка Верховинского Водораздельного хребта. Ее высота составляет — 1408,3 м. Поверхность конусообразная, асимметричная: юго-западный крутой склон, северо-восточный и северный — более пологий. Гора состоит из флиша. На склонах раскинулся буковый и пихтовый лес.

Гора Пикуй

Вершина горы Пикуй

По одной из версий название горы образовалось от слова "пик" (вершина, скала). Эта гора достаточно популярна для пеших походов и восхождений. На вершине Пикуя есть металлический крест, который служит ориентиром для туристов. С нее открываются очень живописные панорамы: видны горные массивы Карпат, а в ясную погоду даже венгерские и словацкие Карпаты.

Гора Пикуй

Одним из самых популярных маршрутов является из сел: Беласовица, Щербовец, Либохора.

Маршрут из села Беласовица занимает до 4 часов в одну сторону, а спуск – до 3 часов. Сложность восхождения на вершину средняя. Этот маршрут считается самым полярным и удобным.

Маршрут к горе Пикуй

Маршрут через село Либохора занимает до 6 часов в одну сторону, а спуск – до 5 часов. Общая протяженность до 12 км. Сложность выше средней. Этот маршрут любят за живописные виды на лес.

Маршрут к горе Пикуй

Маршрут через село Щербовец. Его длина 10 км в одну сторону, спуск занимает 4 часа, а подъем до 5 часов.

