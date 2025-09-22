Пережил две мировые и не только. Как раньше выглядел старейший вокзал Украины (фото)
Ему более 150 лет
В Украине немало вокзалов, но самым старым считается именно львовский вокзал. Ведь он был открыт еще в 1861 году.
"Телеграф" покажет, как он выглядел раньше и что о нем известно. Сначала у него было всего несколько путей, но стремительный рост пассажиропотока способствовал его расширению.
Львовский главный вокзал был открыт 4 ноября 1861 года. Его построили по планам инженера Людвика Вежбицкого. Интересно, что место расположения выбрали Городокский пригород Львова. После стремительного роста пассажиропотока в начале ХХ века построили новое, более масштабное сооружение.
К зданию этого вокзала вела длинная выездная аллея с трамвайными путями, доходившими вплоть до главных ворот. На фасаде здания вокзала были скульптуры. Главные ворота вокзала выполнены краковской фабрикой Гурецкого по проекту профессора Владислава Садловского.
В 1915 году постройки вокзала были частично разрушены во время отхода российской армии из Львова. Также во время сражения за вокзал в 1918-1919 годах были разрушения. Его полное восстановление закончилось только в 1930 г., тогда он стал трехэтажным.
Интересно, что на арках перрона до сих пор сохранились клейма чешского завода Витковице близ Остравы – свидетельство многовековой истории. Также и во время Второй мировой вокзал пострадал от боевых действий. Отстроили его в 1946 году.
Площадь вокзала и само здание длительное время не реконструировались. Первая масштабная реконструкция со времен независимости Украины состоялась в 2019 году. Во время нее разделили потоки общественного и частного транспорта, а конечные остановки трамваев и автобусов перенесли ближе к входу в вокзал.
Заметим, что фасад вокзала и его скульптуры остались в том виде, каким были после восстановления в 1945 году. Даже сравнивая современные и старые фото, можно увидеть сходство построек.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел вокзал в Фастове, когда его оккупировали немцы во время Второй мировой.