Пережил две мировые и не только. Как раньше выглядел старейший вокзал Украины (фото)

Ему более 150 лет

В Украине немало вокзалов, но самым старым считается именно львовский вокзал. Ведь он был открыт еще в 1861 году.

"Телеграф" покажет, как он выглядел раньше и что о нем известно. Сначала у него было всего несколько путей, но стремительный рост пассажиропотока способствовал его расширению.

Львовский главный вокзал был открыт 4 ноября 1861 года. Его построили по планам инженера Людвика Вежбицкого. Интересно, что место расположения выбрали Городокский пригород Львова. После стремительного роста пассажиропотока в начале ХХ века построили новое, более масштабное сооружение.

Как раньше выглядел вокзал Левова

Здание вокзала в 20 веке

Главный львовский вокзал в 20 веке

К зданию этого вокзала вела длинная выездная аллея с трамвайными путями, доходившими вплоть до главных ворот. На фасаде здания вокзала были скульптуры. Главные ворота вокзала выполнены краковской фабрикой Гурецкого по проекту профессора Владислава Садловского.

Вокзал после реконструкции

Как выглядел перрон вокзала раньше

В 1915 году постройки вокзала были частично разрушены во время отхода российской армии из Львова. Также во время сражения за вокзал в 1918-1919 годах были разрушения. Его полное восстановление закончилось только в 1930 г., тогда он стал трехэтажным.

Интересно, что на арках перрона до сих пор сохранились клейма чешского завода Витковице близ Остравы – свидетельство многовековой истории. Также и во время Второй мировой вокзал пострадал от боевых действий. Отстроили его в 1946 году.

Вокзал Львова во время Второй мировой

Площадь вокзала и само здание длительное время не реконструировались. Первая масштабная реконструкция со времен независимости Украины состоялась в 2019 году. Во время нее разделили потоки общественного и частного транспорта, а конечные остановки трамваев и автобусов перенесли ближе к входу в вокзал.

Современный вокзал

Львовский вокзал в СССР

Вокзал Львова сейчас

Заметим, что фасад вокзала и его скульптуры остались в том виде, каким были после восстановления в 1945 году. Даже сравнивая современные и старые фото, можно увидеть сходство построек.

