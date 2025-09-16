Из продажи исчезли билеты из Сум. "Укрзализныця" назвала причину

Отсутствие билетов на определенные направления встревожило украинцев

Пассажиры жалуются на невозможность купить билеты на поезда на даты после 29 сентября на определенные направлениям. В частности, проблемы с билетами на направление Сум и Каменец-Подольский. "Укрзализныця", недавно удивившая необычным купе, назвала причину.

Под одним из сообщений на Facebook-странице "Укрзализныци" пользователь спросил перевозчика, почему не может приобрести билеты на поезд Сумы — Ивано-Франковск. Другой пассажир задал вопрос, почему в продаже нет билетов на поезд 139к Киев — Каменец-Подольский после 29 сентября.

Представитель "Укрзализныци" сообщил, что отсутствие билетов связано с ремонтом путей. Поэтому будут изменения в движении поезда Сумы — Ивано-Франковск.

Будут изменения в связи с выполнением срочного проведения ремонта пути на участке следования поезда. Как только будут сообщены нам сроки от путевиков, мы обязательно сообщим об изменениях в движении данного поезда, — ответили в УЗ

Причина отсутствия билетов на поезд Киев – Каменец-Подольский после 29 сентября также в запланированном ремонте путей. Продажу билетов возобновят после завершения ремонтных работ, пассажиру посоветовали мониторить раздел продаж билетов на сайте "Укрзализныци".

