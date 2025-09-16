Из продажи исчезли билеты из Сум. "Укрзализныця" назвала причину
-
-
Отсутствие билетов на определенные направления встревожило украинцев
Пассажиры жалуются на невозможность купить билеты на поезда на даты после 29 сентября на определенные направлениям. В частности, проблемы с билетами на направление Сум и Каменец-Подольский. "Укрзализныця", недавно удивившая необычным купе, назвала причину.
Под одним из сообщений на Facebook-странице "Укрзализныци" пользователь спросил перевозчика, почему не может приобрести билеты на поезд Сумы — Ивано-Франковск. Другой пассажир задал вопрос, почему в продаже нет билетов на поезд 139к Киев — Каменец-Подольский после 29 сентября.
Представитель "Укрзализныци" сообщил, что отсутствие билетов связано с ремонтом путей. Поэтому будут изменения в движении поезда Сумы — Ивано-Франковск.
Будут изменения в связи с выполнением срочного проведения ремонта пути на участке следования поезда. Как только будут сообщены нам сроки от путевиков, мы обязательно сообщим об изменениях в движении данного поезда, — ответили в УЗ
Причина отсутствия билетов на поезд Киев – Каменец-Подольский после 29 сентября также в запланированном ремонте путей. Продажу билетов возобновят после завершения ремонтных работ, пассажиру посоветовали мониторить раздел продаж билетов на сайте "Укрзализныци".
