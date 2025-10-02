В Киеве прошла главная выставка безопасности при партнерстве NAUDI: какие разработки показали (фото)

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров рассказал о том, какие экспонаты вызывают большой интерес у европейцев

30 сентября и 1 октября в Киеве прошла третья международная выставка оборудования, технологий и программных средств SECURITY 2.0. Это ключевое событие Украины в сфере безопасности, гуманитарного разминирования, гражданской защиты и медицинской помощи.

В этом году эксклюзивным партнером выступила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) и представила на своем стенде разработки ведущих производителей украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом ассоциация рассказала на странице Facebook.

Участники мероприятия имели возможность увидеть такие разработки украинского ОПК как "Украинская бронетехника", "КТД Плюс", Altair Technologies, UKRTAC, "Ребел Груп", L7 Simulators, НПП "Атлон Авиа", Ukrspecsystems, "Системный электронный экспорт", "Диджитал".

На официальном открытии мероприятия к вступительному слову присоединился исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров. Он подчеркнул, что в свете последних событий в Европе, когда российские "шахеды" нарушили границы европейских стран, растет интерес к украинским зенитным дронам и опыту борьбы с враждебными воздушными целями.

"Особенно приятно видеть, что этот интерес проявляют не только страны Балтии, всегда понимавшие роль сотрудничества с Украиной, но и классическая Европа, которая раньше больше ориентировалась на технологии и опыт других", — отметил Гончаров.

Он добавил, что современные угрозы показывают ограниченность классических средств сдерживания: "Чем больше европейские страны сталкиваются с разными формами дроновой агрессии со стороны соседнего государства, тем больше осознают, что классические средства обороны не всегда эффективны. Поэтому последние месяцы мы видим активную коммуникацию с украинскими производителями и операторами зенитных".

Кроме того, он подчеркнул важность экспорта для поддержки оборонных предприятий: "Если искусственно блокировать экспорт продукции, являющейся конкурентом российскому ОПК, мы фактически помогаем ему зарабатывать на войну".

SECURITY 2.0 впервые проходила на двух локациях, что позволило максимально презентовать инновационные решения. Мероприятие стало платформой, где встретились технологические инновации и потребности рынка, сформировались новые партнерства и заключились контракты, усиливающие архитектуру безопасности страны в военное время.