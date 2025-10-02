У Києві пройшла головна безпекова виставка за партнерства NAUDI: які розробки показали (фото)

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров розповів про те, які експонати викликають чималий інтерес у європейців

30 вересня і 1 жовтня у Києві відбулась третя міжнародна виставка обладнання, технологій та програмних засобів SECURITY 2.0. Це ключова подія України у сфері безпеки, гуманітарного розмінування, цивільного захисту та домедичної допомоги.

Цьогоріч ексклюзивним партнером заходу виступила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) та представила на своєму стенді розробки провідних виробників українського оборонно-промислового комплексу. Про це асоціація розповіла на сторінці у Facebook.

Учасники заходу мали змогу побачити такі розробки українського ОПК як "Українська бронетехніка", "КТД Плюс", Altair Technologies, UKRTAC, "Ребел Груп", L7 Simulators, НВП "Атлон Авіа", Ukrspecsystems, "Системний електронний експорт", "Діджитал Дем" та "Українські безпілотні технології".

На офіційному відкритті заходу до вступного слова долучився виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров. Він підкреслив, що у світлі останніх подій в Європі, коли російські "шахеди" порушили кордони європейських країн, зростає інтерес до українських зенітних дронів та досвіду боротьби з ворожими повітряними цілями.

"Особливо приємно бачити, що цей інтерес проявляють не лише країни Балтії, які завжди розуміли роль співпраці з Україною, а й класична Європа, яка раніше більше орієнтувалась на технології та досвід інших", — зазначив Гончаров.

Він додав, що сучасні загрози показують обмеженість класичних засобів стримування: "Чим більше європейські країни стикаються з різними формами дронової агресії з боку сусідньої держави, тим більше усвідомлюють, що класичні засоби оборони не завжди ефективні. Тому останні місяці ми бачимо активну комунікацію із українськими виробниками та операторами зенітних дронів щодо поширення практичного досвіду боротьби з ворожими цілями".

Крім того, він підкреслив важливість експорту для підтримки оборонних підприємств: "Якщо штучно блокувати експорт продукції, яка є конкурентом російському ОПК, ми фактично допомагаємо йому заробляти на війну".

SECURITY 2.0 вперше проходила одразу на двох локаціях, що дозволило максимально презентувати інноваційні рішення. Захід став платформою, де зустрілись технологічні інновації та потреби ринку, сформувались нові партнерства та уклались контракти, які посилюють безпекову архітектуру країни у воєнний час.