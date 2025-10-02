Вытащил "речного монстра" весом 40 кг: рыбак в Винницкой области похвастался уловом (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В реке Дохна плавают огромные рыбины
Местный рыбак из Бершадской общины вытащил из реки Дохна рыбу длиной около 1,8 метра. Улов стал рекордным по весу.
Иван Васильевич Шевчук стал новым рекордсменом среди местных рыбаков, вытянув из воды настоящего монстра весом 40,2 кг. О поражающем воображение трофее сообщил глава ОО "Рыболов" Леонид Когут.
Чтобы показать реальные размеры рыбы, рыбак пристроился рядом с пойманным сомом на берегу и оказалось, что "охотник" и добыча почти одного "роста".
В ходе "замеров" выяснилось, что рыба имеет длину 1,76 м и диаметр 21 см.
Некоторые коллеги поздравили рыбака, отметив, что это награда мужчине за много лет попыток и неудач.
Впрочем, другие начали намекать, что рыбаку может грозить наказание из-за якобы нарушений норм отлова. При том, согласно Правилам любительского рыболовства, минимальные размеры сома для отлова во внутренних водоемах составляют от 80 см.
Также комментаторы пошутили о размерах рыбы.
Как оказалось, на реке Дохне всегда водились сомы подобных "габаритов". В комментариях вспоминают, что когда-то рыба якобы "глотала" уток, сидевших на воде.
Сейчас же, как отмечают в комментариях, река очень обмелела.
Напомним, "Телеграф" писал, что в Украине рыбак поймал редкую краснокнижную рыбу. Речь идет об обыкновенной марене, которую еще называют усач.