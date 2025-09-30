Только приехал на место рыбалки: мужчина покорил соцсеть трофейной рыбой (видео)

Рыбак из Харькова показал большой улов — белого амура на 12 килограммов

В Украине рыбаки все чаще хвастаются своими трофейными уловами белых амуров. Мужчине из Харькова тоже повезло с рыбой.

Харьковский рыбак показал в TikTok видео своего быстрого большого улова – белого амура. Точный вес рыбы не указан, однако, по оценке автора, он может весить до 12 килограммов.

Видео мужчины вызвало шквал восторженных комментариев.

Как комментируют под видео

Для справки

Белый амур – это большая пресноводная рыба с удлиненным телом, обычно серебряно-черного оттенка, с маленькой головой и белым брюхом. Отличается миролюбивым характером и питается преимущественно растительной пищей, включая водоросли и водную растительность, что помогает регулировать рост водорослей в водоемах.

Как выглядит рыба

Естественной средой белого амура являются реки и озера Восточной Азии, в частности Китай и Россия, но сегодня его искусственно акклиматизировали во многих водоемах Украины и Европы, где он хорошо приживается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "модника"-великана поймали на Десне. Рыбак пострадал от собственного улова. Размеры этой рыбины впечатляют, ведь она весит почти 22 килограмма.