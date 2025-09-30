Только приехал на место рыбалки: мужчина покорил соцсеть трофейной рыбой (видео)
Рыбак из Харькова показал большой улов — белого амура на 12 килограммов
В Украине рыбаки все чаще хвастаются своими трофейными уловами белых амуров. Мужчине из Харькова тоже повезло с рыбой.
Харьковский рыбак показал в TikTok видео своего быстрого большого улова – белого амура. Точный вес рыбы не указан, однако, по оценке автора, он может весить до 12 килограммов.
Видео мужчины вызвало шквал восторженных комментариев.
Для справки
Белый амур – это большая пресноводная рыба с удлиненным телом, обычно серебряно-черного оттенка, с маленькой головой и белым брюхом. Отличается миролюбивым характером и питается преимущественно растительной пищей, включая водоросли и водную растительность, что помогает регулировать рост водорослей в водоемах.
Естественной средой белого амура являются реки и озера Восточной Азии, в частности Китай и Россия, но сегодня его искусственно акклиматизировали во многих водоемах Украины и Европы, где он хорошо приживается.
