Улов на три опарыша: рыбак похвастался трофейным "зубастым" хищником (видео)
Рыбак в столице поймал судака на 2,930 килограмма
В Киеве на Днепровской набережной рыбак вытащил настоящего "трофея" — судака почти на 3 килограмма. В соцсети были удивлены рыбиной.
Автор видео в ТикТок показал свой ценный улов "во всей красоте" и сразу взвесил его. Рыба "затянула" на 2,930 килограммов.
В комментариях он рассказал, что поймал его всего на три опарыша. Пользователи были просто поражены судаком.
Для справки
Судак — пресноводная рыба из отряда окуневых, которую легко узнать по удлиненному телу, зеленовато-серой окраске с характерными темными полосами и острыми зубами.
Это хищная рыба: она питается преимущественно мелкой рыбой, иногда ракообразными и водными насекомыми.
В Украине судак водится преимущественно в крупных реках, таких как Днепр, Днестр и Южный Буг, а также в больших водоемах и водохранилищах.
