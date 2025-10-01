Улов на три опарыша: рыбак похвастался трофейным "зубастым" хищником (видео)

Рыбак в столице поймал судака на 2,930 килограмма

В Киеве на Днепровской набережной рыбак вытащил настоящего "трофея" — судака почти на 3 килограмма. В соцсети были удивлены рыбиной.

Автор видео в ТикТок показал свой ценный улов "во всей красоте" и сразу взвесил его. Рыба "затянула" на 2,930 килограммов.

В комментариях он рассказал, что поймал его всего на три опарыша. Пользователи были просто поражены судаком.

Для справки

Судак — пресноводная рыба из отряда окуневых, которую легко узнать по удлиненному телу, зеленовато-серой окраске с характерными темными полосами и острыми зубами.

Как выглядит рыба

Это хищная рыба: она питается преимущественно мелкой рыбой, иногда ракообразными и водными насекомыми.

В Украине судак водится преимущественно в крупных реках, таких как Днепр, Днестр и Южный Буг, а также в больших водоемах и водохранилищах.

