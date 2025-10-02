Витягнув "річкового монстра" вагою 40 кг: рибалка на Вінниччині похвалився уловом (фото)

У річці Дохна плавають величезні рибини

Місцевий рибалка з Бершадської громади витягнув із річки Дохна рибу довжиною майже 1,8 метра. Улов став рекордним за вагою.

Іван Васильович Шевчук став новим рекордсменом серед місцевих рибалок, "вполювавши" справжнього монстра вагою 40,2 кг. Про вражаючий уяву трофей повідомив голова ГО "Риболов" Леонід Когут.

Сом вагою 40 кг - як виглядає риба у човні

Аби показати реальні розміри рибини, рибалка примостився поряд із впійманим сомом на берегу і виявилося, що "мисливець" та здобич майже одного "зросту".

Сом вагою 40 кг поряд із рибалкою, який його спіймав

Під час "замірів" з'ясувалося, що риба має довжину 1,76 м та діаметр у 21 см.

Сом вагою 40 кг та його розміри

Деякі колеги привітали рибалку, зазначивши, що це є нагородою чоловіку за багато років спроб і невдач.

Коментар із соцмереж

Утім, інші почали натякати, що рибалці може загрожувати покарання через нібито порушення норм вилову. При тому, відповідно до Правил любительського рибальства, мінімальні розміри сому для вилову у внутрішніх водоймах складають від 80 см.

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Також коментатори пожартували з розмірів риби.

Фотожарт - рибалка та дракон

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Як виявилося, на річці Дохна завжди були соми подібних "габаритів". У коментарях пригадують, що колись риба нібито "ковтала" качок, які сиділи на воді.

Коментар із соцмереж

Зараз же, як зазначають у коментарях, річка дуже обміліла.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні рибалка спіймав рідкісну червонокнижну рибу. Йдеться про марену звичайну, яку ще називають вусач.