В свое время здесь был даже Тарас Шевченко

В Украине есть немало населенных пунктов со странными названиями. К примеру, на Волыни есть село, название которого похоже на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Однако решает этот каламбур ударение.

"Телеграф" расскажет, что известно об этом селе и почему оно имеет такое название. Заметим, что речь идет о населённом пункте Лавров.

История и легенды образования названия

Село Лавров находится в Луцком районе Волынской области. Входит в состав Боратинского сельского общества. Его население составляет 1164 человек. Существует этот населенный пункт достаточно долго, ведь первое письменное упоминание датировано 1292 годом. В дарственной грамоте князя Льва Даниловича Галицкого указывается, что земли и леса Лаврова дарятся на строительство монастыря.

Следующее упоминание о Лавре было в 1545 году в книге "Польша в XVI в.". Там писали, что Лавров – торговый городок, славящийся оживленными ярмарками. Кроме того, есть данные, что примерно после 1560 в корчме Лаврова однажды ночевал Тарас Григорьевич Шевченко, когда возвращался из города Берестечка. Известно, что туда поэт ездил с археографической экспедицией, исследуя историческое прошлое в Кременце, Почаеве, Берестечке, Луцке.

Одни из домов в Лаврове

Село Лавров

Происхождение названия села имеет три легенды: первая образовалась из-за того, что в древние времена в здешних лесах росли лавровые кусты; вторая — жители села подарили киевскому князю за победу лавровый венок. И третья – наиболее вероятно, что село названо в честь мужского монастыря – лавры. Известно, что в Лаврове был построен монастырь в 1632 году на средства крестьян, но просуществовал 149 лет и сгорел от молнии.

То, что название Лавров достаточно похоже на фамилию одного из главных путинистов Кремля Сергея Лаврова — просто совпадение. К тому же на украинском село называется Лаврів с ударением на "і", а в русском ударение падает на "а", то есть ЛАвров. Но учитывая войну с РФ, этот каламбур достаточно остроумен.

Окраина села Лавров

Горы у Лаврова

Интересные факты о Лаврове

О селе Лавров написаны три книги — книга Лидии Анохиной (ныне проживает в Латвии), Феодосия Шевчука "Путями жизни", Симы Кордуновой "Колыбельская семья".

В 1922 году княгиня Мария вернулась в свое имение села Лаврова. Но обнаружила, что почти все книги из библиотеки забрали крестьяне. Тогда она дала объявление, что за возвращенную книгу дает две цены. Так в 1923 году в селе Лавров был основан дом-читальню на легальных условиях, с фондом 450 книг разных изданий.

Это село имеет одни из самых больших размеров на Волыни: протяженность с запада на восток – 12 км, с севера на юг – 4 км.

