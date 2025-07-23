Буховичи, Наливайкивка и не только. В Украине есть села, где всегда праздник (карта)

Среди них есть очень забавные названия

Названия украинских населенных пунктов бывают очень милыми — например, в Ивано-Франковской области есть село Котиковка. А вот некоторые имеют алкогольный подтекст.

Названия населенных пунктов Украины, связанные с алкоголем, собрал сайт "Комментарии". Среди них очень выразительные — Буховичи и Пьяновичи на Львовщине, Гулянка и Закусили в Житомирской области.

В Винницкой области есть Бар и Заливанщина. В Одесской области – Гулянка (как и на Львовщине). На Николаевщине алкогольный подтекст имеет Синюхин Брид. В Кировоградской области есть Наливайка, а в Днепропетровской области — Болтышка.

Харьковщина также может похвастаться "хмельными" названиями населенных пунктов — Бражники, Синьковка. у Полтавщины есть Перегоновка и Белогорилка. В Сумской области есть Бочечки. Черниговщина тоже не отстает — имеет Халявин и Выползов.

Названия "с градусом" есть и в Киевской области. Там расположены Наливайковка, Немешаево и даже Большие гуляки.

Названия "с градусом" есть по всей стране

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть целое село под названием Олег. До 2017 года оно принадлежало Великомихайловскому району Одесщины, пока его не ликвидировали.