"Настоящий акт геноцида". Россия снова атаковала Чернигов, что известно о последствиях (фото и видео)

Город живет в условиях жестких ограничений света и воды

Чернигов снова подвергся массированной российской атаке в ночь на субботу, 4 октября. Враг обстрелял город, в котором из-за предыдущих ударов и без того есть перебои с электричеством и водоснабжением. В результате ночной атаки повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения, аварийные отключения охватили около 50 тысяч потребителей.

Что нужно знать:

Российские дроны повредили несколько объектов электроснабжения Чернигова, оставив без света 50 тысяч потребителей

В городе действует график отключений света "три через три" часа, энергетики работают над восстановлением

Воду будут подавать только дважды в сутки — с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00

Что известно о ночных обстрелах

Об атаке сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский после трех часов ночи на своей Facebook-странице. Он добавил, что на местах попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. После ударов в небо поднялся черный дым.

Дым над городом после атаки

Небо над Черниговом затянуло дымом после вражеского удара

Как проинформировали в ГСЧС в 8:48, в ночь на субботу российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Чернигове. Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

Работники ГСЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского обстрела

Пожар на месте попадания

Графики отключения света в Чернигове 4 октября

"Черниговоблэнерго" констатирует, что в ночь на субботу Россия совершила настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Враг своими беспилотниками повредил сразу несколько важных объектов электроснабжения, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей.

Энергетики приступили к перезапитанию. 4 октября в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения (ГПО). Согласно ему, свет отключают по схеме "три через три" (три часа свет у очереди есть и три — нет).

Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, невзирая на ситуацию, не было. Более того – надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены… Отдельно просим быть бережливыми. Энергетики делают все, чтобы свет был в каждом доме, вы же можете им помочь, ограничив свое потребление "Черниговоблэнерго"

Графики отключения света в Черниговской области 4 октября

Ограничения водоснабжения в Чернигове 4 октября

Еще до ночных обстрелов, вечером 3 октября, "Черниговводоканал" предупредил, что из-за сложной ситуации в энергетике в результате российских обстрелов работа насосных станций может останавливаться даже при наличии света. Это может происходить, если напряжение в сети нестабильное.

Коммунальное предприятие отмечает, что даже при полном обесточивании города Чернигова КП "Черниговводоканал" будет обеспечивать подачу воды с максимально возможным давлением. Жителей призывают сделать запасы воды.

Воду будут подавать в такие часы

06:00–09:00

18:00–21:00

