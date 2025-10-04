"Справжній акт геноциду". Росія знову атакувала Чернігів, що відомо про наслідки (фото та відео)

Місто живе в умовах жорстких обмежень світла та води

Чернігів знову зазнав масованої російської атаки в ніч на суботу, 4 жовтня. Ворог обстріляв місто, в якому через попередні удари й без того є перебої з електрикою та водопостачанням. Внаслідок нічної атаки пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання, аварійні відключення охопили близько 50 тисяч споживачів.

Що потрібно знати:

Російські дрони пошкодили кілька об'єктів електропостачання Чернігова, залишивши без світла 50 тисяч споживачів

У місті діє графік відключень світла "три через три" години, енергетики працюють над відновленням

Воду подаватимуть лише двічі на добу — з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00

Що відомо про нічні обстріли

Про атаку повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський після третьої години ночі на своїй Facebook-сторінці. Він додав, що на місцях влучання виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило. Після ударів в небо здійнявся чорний дим.

Дим над містом після атаки

Небо над Черніговом затягнуло димом після ворожого удару

Як поінформували у ДСНС о 8:48, у ніч на суботу російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у Чернігові. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Працівники ДСНС оперативно приступили до ліквідації наслідків ворожого обстрілу

Пожежа на місці влучання

Графіки відключення світла у Чернігові 4 жовтня

"Чернігівобленерго" констатує, що в ніч на суботу Росія здійснила справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Ворог своїми безпілотниками пошкодив одразу кілька важливих об'єктів електропостачання, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Енергетики приступили до перезаживлення. 4 жовтня в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Згідно з ним, світло відключають за схемою "три через три" (три години світло у черги є і три — немає).

Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені … Окремо просимо бути ощадливими. Енергетики роблять усе, щоб світло було в кожній домівці, ви ж можете їм допомогти, обмеживши своє споживання "Чернігівобленерго"

Графіки відключення світла на Чернігівщині 4 жовтня

Обмеження водопостачання у Чернігові 4 жовтня

Ще до нічних обстрілів, ввечері 3 жовтня, "Чернігівводоканал" попередив, що через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів, робота насосних станцій може зупинятися навіть за наявності світла. Це може відбуватися, якщо напруга в мережі нестабільна.

Комунальне підприємство наголошує, що навіть при повному знеструмленні міста Чернігова, КП "Чернігівводоканал" забезпечуватиме подачу води з максимально можливим тиском. Жителів закликають зробити запаси води.

Воду подаватимуть у такі години

06:00–09:00

18:00–21:00

