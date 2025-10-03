Мощные взрывы в Павлограде. Что известно о российской атаке

Местных призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги

В пятницу, 3 октября, Россия атаковала Павлоград. В городе раздалась серия взрывов. Предварительно было применено баллистическое вооружение.

Что нужно знать:

Какие последствия атаки на Павлоград

Есть ли пострадавшие и погибшие

Россия накануне взрывов в Павлограде ударила по Днепру

Как отмечали Воздушные силы Украины, была угроза применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога. Через несколько минут после этого в Павлограде прозвучала серия взрывов.

Мониторы писали, что город под плотным обстрелом баллистики из Таганрога. Местные слышали не менее пяти мощных взрывов. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Также известно, что во время атаки над Павлоградом фиксировали разведывательный дрон, он, вероятно, корректировал огонь. В 22:30 в Днепропетровской области объявили отбой тревоги из-за баллистики, но угроза атаки дронов осталась.

Напомним, что вечером 3 октября также раздались взрывы в Днепре. Россия атаковала второй раз за сутки город дронами. Предварительно силы ПВО сбили "шахеды". Однако последствия атаки еще уточняются.

В ночь на 3 октября в Днепре также слышали взрывы – Россия направила дроны. Кроме того, было громко в Полтаве и Одессе, куда летели еще и ракеты. В результате атаки в городах вспыхнули пожары и есть разрушение жилых домов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 28 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в нескольких городах.