Забудете про звук воздушной тревоги: украинцам предлагают жилье за 250 гривен в сутки в самом сердце Карпат (фото)
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В Яремче можно насладиться живописной природой и вкусной кухней
В украинских Карпатах есть множество удивительных мест, куда можно отправиться на отдых этой осенью. В Лумшорах, недалеко от Ужгорода, можно насладиться купанием в лечебных чанах, а в Яремче, расположенном в живописной Ивано-Франковской области, – прогуляться среди величественных гор и шумных водопадов.
"Телеграф" решил выяснить, во сколько в среднем может обойтись отдых в Яремче и какие условия предлагают гостям. Также мы расскажем, что можно посмотреть в этом живописном городке.
Что посмотреть в Яремче — главные достопримечательности
Небольшой городок Яремче — сердце туристических Карпат, в этом месте можно насладиться тишиной, красивой природой и на время забыть о звуках воздушной сирены. Ежегодно сюда приезжают украинцы из разных уголков, чтобы "перезагрузиться" и насладиться гуцульским колоритом.
В Яремче можно увидеть красоту порогов "Пробий", которые местные называют водопадом. Он является визитной карточкой городка. Для туристов там оборудовали специальный мост с высоты которого можно посмотреть всю красоту и сделать фотографии на память.
Также туристам следует посетить гору Маковыця, на заднем склоне которой протекает река Прут и находятся "Готические складки" или "Скала слон". По словам ученых, это гора возникла около 60-75 млн лет назад.
Еще одним красивым местом карпатского городка является православный мужской монастырь Манявский скит, который называют еще Украинским Афоном. Это место каждый год приезжает посетить тысячи паломников.
Отдых в Яремче в 2024 году — во сколько обойдется проживание
На сайте OLX можно найти объявления, где гостям предлагают арендовать комнаты всего за 250-300 гривен в сутки или целый этаж. Владельцы обещают гостеприимно встретить туристов и по желанию и (за дополнительную плату) предоставить питание. В доме есть все удобства, а из окна открывается красивый вид на гору Маковица и "скалу Слон".
Можно арендовать и апартаменты, номер в гостинице или усадьбе. Согласно информации Booking, цены за сутки стартуют от 600 гривен. Можно выбрать номер на любой вкус и кошелек, все зависит от предпочтений гостя.
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