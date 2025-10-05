Настоящий штурм секонд-хенда под Киевом попал на камеры – видео поражают

Штурм секонд-хенда чуть ли не закончился трагедией

И хотя далеко не все предметы одежды стоит покупать подержанными, магазин стоковых вещей "Эксклюзив" на улице Центральная в Ирпене Киевской области пользуется большой популярностью у местных. Перед началом распродаж возле торговой точки всегда собирается немалая толпа покупателей.

В субботу, 4 октября, сразу после открытия магазина произошла массовая толкотня, во время которой одного из посетителей прижали к входной двери, в результате чего парень своей массой выдавил стекло. Об этом инциденте сообщили в соцсетях.

На видео, появившемся в сети, заметно, как люди ожидают открытия секонд-хенда перед первым днем нового завоза, когда вещи продают по самым дорогим ценам, но их выбор очень велик.

Как только дверь открыли, толпа сразу же бросилась внутрь. При этом парень, который в первых рядах стоял на лестнице у входа, был прижат к конструкции. Стекло не выдержало напряжения и было разбито рукой юноши. Последний, кажется, даже не понял, что случилось, потому что поток людей затащил его внутрь.

Кроме того, позже появилось видео о том, что происходит внутри магазина. Как оказывается, самые шустрые молодые люди, которым первым удается попасть в торговый зал, хватают все вещи без разбора.

После того как видео "штурма" выложили в сети, украинцы, традиционно, начали комментировать произошедшее событие. Эксперты отмечают, что юноши, первыми пытающиеся попасть внутрь секонда, являются перекупщиками, которые сначала покупают вещи в магазине сравнительно по дешевке, а затем продают их онлайн, зарабатывая на разнице в цене. И зарабатывать эти бизнесмены могут хорошие средства, уверяют в сети.

Также, уверяют специалисты по этому вопросу, вещи с этикетками могут появляться даже в модных и дорогих бутиках.

Оказывается, подобные "атаки" на магазины стоковой одежды проходят регулярно.

Ирпенский "Эксклюзив" часто публикует на своей странице такой "шок-контент".

Напомним, "Телеграф" писал, что в секонд-хенде покупателя может укусить опасное насекомое.