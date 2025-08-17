В секонд-хенде вас может укусить опасное насекомое: как от этого уберечься

Важно соблюдать правила, покупая подержанную одежду

Ежегодно 17 августа в мире отмечают День секонд-хенда. В этот день вспоминают о преимуществах повторного использования вещей, экологичности и бережливости. Но вместе с подержанной одеждой иногда можно приобрести опасное заболевание.

Об этом рассказали заведующая паразитологической лабораторией Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Жанна Мариянко и энтомолог Дина Горба. Чтобы этого не произошло, необходимо следовать важным советам.

Жуткая история с укусом насекомого

Во время примерки штанов в магазине секонд-хенда украинку укусило большое насекомое. Винничанка обратилась к врачу-инфекционисту, который заподозрил, что это мог быть так называемый "поцелуйный клоп" (научное название – триатомовый клоп).

Эти насекомые опасны тем, что переносят болезнь Шагаса – тяжелое инфекционное заболевание, поражающее сердце, нервную систему и другие органы. Женщина сохранила насекомое и принесла его в лабораторию Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней для исследования.

Что выявило исследование

В результате выяснилось, что это был не опасный триатомовый клоп, а сосновый семенной клоп (лат. Leptoglossus occidentalis). Хотя раньше ареалом его обитания была Северная Америка, в последние годы насекомое стали встречать в разных регионах Украины, в частности, в Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.

Этот клоп питается соками хвойных деревьев и не представляет такой опасности, как трехатомный. Однако его укусы болезненны и могут вызвать покраснение, зуд или аллергию.

Инфографика: Какой клоп опаснее

Советы покупателям

Этот случай закончился хорошо, ведь насекомое оказалось безопасным, хоть и кусачим, отмечают специалисты, но могло стать причиной серьезного заболевания. Эта история является хорошей возможностью напомнить ценителям секонд-хенда и не только о правилах безопасности, которыми не стоит пренебрегать.

Одежду обязательно нужно стирать и гладить после покупки, даже если она на вид идеально чистая, новая и даже с этикеткой.

Внимательно осматривайте вещи перед тем, как примерить. Особо обращайте внимание на карманы, подкладку, швы – именно там могут прятаться насекомые.

Если вас укусило неизвестное насекомое – немедленно обращайтесь к врачу. Постарайтесь сохранить насекомое и принести его в лабораторию для исследования.

Перед путешествиями за границу следует узнать о возможных инфекциях и вредителях, которые там встречаются. Это поможет избежать опасностей.

Напомним, что в пик активности комаров, выпадающий на середину и конец лета, спастись от назойливых насекомых больше помогут народные средства, чем те, что можно найти на полках магазинов. Дело в том, что популярные спреи или пилюли для комаров могут быть рассчитаны против одних насекомых, а против других они совершенно бессильны.