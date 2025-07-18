Никогда не покупайте это в секонд-хенде: список вещей, которые могут наделать беды

И это не нижнее белье

Секонд-хенды не теряют популярность среди украинцев. Многих привлекает покупка дешевой одежды известных брендов, для других это просто медитация.

Однако не все предметы одежды следует покупать подержанными. Есть список вещей, которые лучше покупать исключительно новыми. "Телеграф" рассказывает, по каким вещам нужно быть осторожными.

Матрасы и постельное белье

Подержанные матрасы часто продаются в секонд-хенд, но мало кто задумывается, что на них могут оставаться вмятины от предыдущего владельца. Кроме того, у них могут жить постельные клещи. Это касается и постельного белья.

Детские кроватки

Кроватки для малышей могут быть опасными. В применяемых моделях могут не хватать важные детали или они могут не соответствовать современным стандартам безопасности.

Бытовая техника

Электроприборы часто имеют скрытые неисправности, которые проявляются не сразу. Неисправные приборы могут привести к возгоранию.

Антипригарная посуда

Поцарапанное покрытие на кастрюлях и сковородах выделяет токсичные вещества во время приготовления. Кроме того, вы не можете точно знать, что именно грели в этой посуде.

Ранее "Телеграф" также писал, что в секонд-хенде в Днепре обнаружили необычную находку с триколором. В комментариях разгорелся скандал по поводу этой вещи.