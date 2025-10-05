Справжній штурм секонд-хенда під Києвом потрапив на камери - відео вражають

Штурм секонд-хенду мало не закінчився трагедією

І хоча далеко не усі предмети одягу варто купувати вживаними, магазин стокових речей "Ексклюзив" на вулиці Центральна у Ірпені на Київщині має неабияку популярність у місцевих. Перед початком розпродажів біля торгівельної точки завжди збирається чималенький натовп покупців.

У суботу, 4 жовтня, одразу після відкриття магазину сталася масова штовханина, під час якої одного з відвідувачів притисли до вхідних дверей, внаслідок чого хлопець своєю масою видушив скло. Про цей інцидент повідомили у соцмережах.

На відео, яке з'явилося у мережі, помітно, як люди очікують відкриття секонд-хенду перед першим днем нового завозу, коли речі продають за найдорожчими цінами, але їх вибір дуже великий.

Як тільки двері відчинили, юрба одразу ж кинулася усередину. При цьому хлопець, який у перших рядах стояв на сходах біля входу, був притиснутий до конструкції. Скло не витримало напруги й було розбите рукою юнака. Останній, здається, навіть не второпав, що трапилось, бо потік людей затягнув його усередину.

Окрім того, пізніше з'явилося відео про те, що відбувається усередині магазину. Як виявляється, найспритніші молодики, яким першим вдається потрапити до торгівельної зали, хапають усі речі без розбору.

Після того як відео "штурму" виклали у мережі, українці, традиційно, почали коментувати подію, яка сталася. Експерти зазначають, що хлопці, які першими намагаються потрапити усередину секонду, є перекупниками, які спочатку купують речі у магазині порівняно задешево, а потім продають їх онлайн, заробляючи на різниці в ціні. Й заробляти ці бізнесмени можуть непогані кошти, запевняють у мережі.

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Також, запевняють фахівці з цього питання, речі з етикетками можуть з'являтися навіть у модних та дорогих бутиках.

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Виявляється, подібні "атаки" на магазини стокового одягу відбуваються регулярно.

Ірпінський "Ексклюзив" часто публікує на своїй сторінці такий "шок-контент".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у секонд-хенді покупця може вкусити небезпечна комаха.