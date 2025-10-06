Арестович после новостей о разводе: "Легче успокоить миллион людей, чем одну женщину"

Бывший советник президента сделал неожиданное признание

Алексей Арестович — известная украинцам личность. В начале полномасштабной войны он стал главным "успокоительным" страны и породил много мемов. Однако в последнее время бывший советник Зеленского потерял свою популярность, оскандалился некоторыми антиукраинскими высказываниями, был замечен во вранье и вообще, сбежал из Украины за границу. Теперь он снова оскандалился новым интервью, которое дал российской журналистке Ксении Собчак.

Арестович в разговоре с Собчак сделал ряд скандальных заявлений об Украине, украинцах и своих политических амбициях. Среди прочего журналистка спросила у Алексея и про его недавний развод. На что он заявил, что не будет комментировать личную жизнь.

Я берегу личную жизнь свою, своих детей и ее (бывшей жены Анастасии, — ред.). Поэтому да, это вот не та область, которую я готов дискутировать. Это связано с детьми, да, прежде всего с детьми. И не комментирую Алексей Арестович

Арестович дал большое интервью Ксении Собчак

Собчак задала другой вопрос на эту тему: "Кого сложнее успокоить: миллионы украинцев или одну женщину дома?". На это Арестович ответил однозначно: женщину.

Женщину сложнее. Почему? Ну, потому что женщина живой человек, личность, которая принимает свои решения. А большое море людей ведет себя, как вода. Даже каждый из них, если будет гением или академиком, они подчиняются весьма определенным, хорошо известным законам. И там это гораздо проще. А личность никогда неизвестно до конца, как поступит Алексей Арестович

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что третья жена Арестовича Анастасия подала на развод. Они прожили вместе около 10 лет и родили сына Александра. Однако летом женщина, которая живет с ребенком в США, подала на развод. О причинах такого решения ничего не известно — бывшие супруги не комментируют этот вопрос.

Бывшая жена Арестовича Анастасия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Арестович пафосно объявил о сборе на ВСУ. И сразу же попал в новый скандал.