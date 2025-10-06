Арестович після новин про розлучення: "Легше заспокоїти мільйон людей, ніж одну жінку"

Колишній радник президента зробив несподіване зізнання

Олексій Арестович – відома українцям особистість. На початку повномасштабної війни він став головним "заспокійливим" країни і породив багато мемів. Однак останнім часом колишній радник Зеленського втратив свою популярність, оскандалився деякими антиукраїнськими висловлюваннями, був помічений у брехні і взагалі втік з України за кордон. Тепер він знову оскандалився новим інтерв’ю, яке дав російській журналістці Ксенії Собчак.

Арестович у розмові з Собчак зробив низку скандальних заяв про Україну, українців та свої політичні амбіції. Серед іншого журналістка запитала в Олексія і про його недавнє розлучення. На що він заявив, що не коментуватиме особисте життя.

Я бережу своє життя, своїх дітей і її (колишньої дружини Анастасії, — ред.). Тому так, це не та область, яку я готовий дискутувати. Це з дітьми, так, передусім з дітьми. І не коментую Олексій Арестович

Арестович дав велике інтерв’ю Ксенії Собчак

Собчак поставила інше питання на цю тему: "Кого складніше заспокоїти: мільйони українців чи одну жінку вдома?" На це Арестович відповів однозначно: жінку.

Жінку складніше. Чому? Ну, тому що жінка жива людина, особистість, яка ухвалює свої рішення. А велике море людей поводиться, як вода. Навіть кожен із них, якщо буде генієм чи академіком, вони підкоряються досить певним, добре відомим законам. І там це набагато простіше. А особистість ніколи невідомо до кінця, як вчинить Олексій Арестович

Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що третя дружина Арестовича Анастасія подала на розлучення. Вони прожили разом близько 10 років та народили сина Олександра. Проте влітку жінка, яка мешкає з дитиною у США, подала на розлучення. Про причини такого рішення нічого не відомо — колишнє подружжя не коментує це питання.

Колишня дружина Арестовича Анастасія

Раніше "Телеграф" розповідав, що Арестович пафосно оголосив про збір на ЗСУ. І одразу ж потрапив у новий скандал.